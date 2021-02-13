Лучший Wi-Fi модуль для ПК. TP-Link ARCHER TX3000E AX3000

Wi-Fi адаптеры – это универсальные устройства, позволяющие избавиться от лишних проводов и организовать стабильное подключение к сети Интернет. Сегодня мы рассмотрим топ-5 лучших Wi-Fi модулей для ПК.

TP-Link ARCHER TX3000E AX3000

Wi-Fi адаптер + Bluetooth TP-LINK Archer TX3000E – отличный выбор для владельцев стационарных компьютеров, которые хотят расширить функциональные возможности системы.
Устройство укомплектовано внешним антенным модулем. Количество антенн – 2. Адаптер выполнен в виде платы расширения, устанавливаемой в слот PCI-E.

Пользователь получает возможность организовать скоростное и отличающееся безупречным уровнем стабильности сигнала взаимодействие с устройствами, использующими для беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Поддерживаются оба диапазона Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Скорость соединения Wi-Fi на частоте 5 ГГц может достигать невероятных 2402 Мбит/с.

Соответствующий показатель для 2.4-гигагерцового диапазона – 574 Мбит/с. Поддерживается технология MU-MIMO. Реализованный в устройства стандарт Bluetooth – 5.0.

Адаптер TP-LINK Archer TX3000E обладает габаритными размерами 120.8x95.2x21.5 мм. Антенный модуль базируется на устойчивом, эффектно выглядящем основании. Адаптер также отличается привлекательным дизайном: он имеет красный цвет.

Wi-Fi адаптер ASUS PCE-AC56

Wi-Fi адаптер ASUS PCE-AC56 – продукция от известного производителя комплектующих. Компания использует качественные компоненты. С помощью адаптера удается добавить поддержку беспроводных сетей в оборудование и отказаться от применения кабеля для подключения.
ASUS PCE-AC56 присоединяется через PCI-E. Установка простая, происходит монтаж на материнской плате через слот расширения. С процедурой удается справиться самостоятельно при наличии минимальных навыков.

Наружу выводятся антенны для приема сигнала. Они внешние, количество элементов – 2. Антенны съемные, при установке надежно фиксируются. Мощность передатчика – 24.5 dBM, обеспечивается отличный прием сигнала от роутера.

Поддерживается диапазон частот 2.4 и 5 ГГц. Максимальная скорость беспроводного соединения – 867 Мбит/с. Удается обеспечить быстрый обмен информацией, комфортно работать с ПК.

Адаптер поддерживает несколько версий популярной операционной системы. Среди них Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10. Можете быть уверены в отличном функционировании оборудования.

Wi-Fi адаптер D-link DWA-X582

Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AX3000 DWA-X582 позволяет подключить настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает высокую скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к защищенной беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.
Адаптер DWA-X582 позволяет подключиться к беспроводной сети с более высокой скоростью по сравнению с двухдиапазонными адаптерами стандартов 802.11n и 802.11ac. DWA-X582 поддерживает работу в одном из двух диапазонов частот 2,4 ГГц или 5 ГГц и обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 574 Мбит/с для 2,4 ГГц и до 2402 Мбит/с для 5 ГГц. Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.

DWA-X582 поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ax и 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ax/ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.

Технология PCI Express обеспечивает высокую пропускную способность, увеличенную производительность. Интерфейс PCI Express X1 позволяет подключить адаптер DWA-X582 к любому слоту PCIe компьютера - x1, x4, x8 или x16. Благодаря установке адаптера внутри системного блока достигается экономия места, а антенны оказываются надежно спрятанными на задней панели блока.

Беспроводной адаптер предназначен для использования в больших домах и для пользователей, которым необходима высокоскоростная работа в сети. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless AX обеспечивает максимальную производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. DWA-X582 является обратно совместимым с устройствами 802.11ac/n/g/b/a.

Адаптер DWA-X582 поддерживает новый стандарт безопасности WPA3, использующий более надежные механизмы шифрования для максимальной защиты передаваемых по Wi-Fi данных.

Wi-Fi адаптер Edimax EW-7612PIn v2

Wi-Fi адаптер Edimax NMAX EW-7612PIN V2 обеспечит удобное подключение вашего компьютера к беспроводной сети. Данный модуль устанавливается внутри системного блока и использует интерфейс PCI-Express.
Модель полностью совместима с Windows XP, Vista, а также Windows 7. Первичная настройка отличается простотой благодаря фирменному ПО.

Wi-Fi адаптер Edimax NMAX EW-7612PIN V2 работает на частоте 2.4 ГГц и благодаря классу соединения N300 обеспечивает передачу данных на скорости до 300 Мбит/с.

Две внешние антенны отличаются мощностью 16 dBm, благодаря чему отличаются высокой стабильностью соединения даже с удаленными устройствами.

Комплектация включает в себя низкопрофильную планку для установки в корпуса малого размера.

Bluetooth+Wi-Fi адаптер ASUS PCE-AX58BT

Высокоскоростной адаптер Wi-Fi PCE-AX58BT предлагает сразу два современных беспроводных интерфейса: Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0. Скорость передачи данных по беспроводным сетям Wi-Fi 6 в 2,7 раза превосходит возможности сетей Wi-Fi 5 (802.11ac).
Адаптер PCE-AX58BT поддерживает технологии OFDMA и MU-MIMO, которые обеспечивают повышенную скорость передачи данных, когда беспроводному маршрутизатору приходится обслуживать множество клиентских устройств одновременно.

Помимо Wi-Fi, данный адаптер позволяет наделить компьютер интерфейсом Bluetooth, предназначенным для беспроводного подключения периферийных устройств, таких как динамики, наушники и игровые контроллеры. Интерфейс представлен новейшей версией 5.0, которая отличается в два раза большей скоростью передачи данных и в четыре раза большим диапазоном действия по сравнению с предыдущей.

Внешний приемопередатчик, включенный в комплект поставки адаптера PCE-AX58BT, позволяет разместить антенны снаружи компьютерного корпуса и настроить их угол наклона таким образом, чтобы минимизировать помехи и усилить беспроводной сигнал.

Адаптер PCE-AX58BT поддерживает новый стандарт безопасности WPA3, который обеспечивает еще более удобные в использовании и надежные средства шифрования данных, передаваемых по сетям Wi-Fi.

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