Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100

AMD Ryzen 5 1600

В последнее время стоимость процессоров заметно выросла, так что многие пользователи приняли решение приобретать не флагманские модели, а более доступные варианты. Мы тоже присмотрелись к рынку, дабы выбрать лучшие варианты за свои деньги. Собственно, давайте смотреть на то, что у нас получилось.

AMD Ryzen 5 2600

Начать хотелось бы с процессора AMD Ryzen 5 1600, который достаточно активно продаётся по сей день и пользуется повышенным спросом не просто так. Дело в том, что производитель уже с первого поколения процессоров показал достаточно высокую производительность при большом количестве ядер, потоков и высокой тактовой частотой. Вероятно, это главное преимущество процессора — пользователь получает мощное решение за адекватные деньги, может играть в игры или заниматься работой с контентом при полном комфорте. Правда, есть одна важная тонкость, на которую стоит обратить внимание — второе поколение процессоров Ryzen стоит примерно столько же.Но мы настоятельно рекомендуем обратить своё внимание на данную модель по одной простой причине — вы можете за разумные деньги купить материнскую плату, которая для процессоров первого поколения Ryzen стоит очень дешево. И итоговый комплект получается максимально доступным, особенно если учитывать, что при скромном бюджете не хочется отдавать львиную долю бюджета за материнскую плату. Так что это отличное решение по сей день — примерно за десять тысяч рублей пользователь получает просто лучшее решение за свои деньги. А в комплекте с доступной материнской платой получается классный фундамент для сборки ПК.

Intel Core i3-9100F

Прямым конкурентом предыдущему процессору выступает модель AMD Ryzen 5 2600, которая обладает примерно теми же преимуществами, но обладает более высокой тактовой частотой, более современным технологическим процессом и мелкими бонусами. Важно отметить, что стоимость процессора AMD Ryzen 5 2600 на том же уровне, что и 1600-я модель, так что у пользователя есть отличная возможность доплатить около 800 рублей, чтобы получить процессор уже второго поколения, а не первого. Это куда более разумный выбор на самом деле, особенно если вы предпочитаете приобретать процессоры нового поколения. Но, как и в случае с предыдущей моделью, есть важная тонкость в плане материнской платы.Дело в том, что материнские платы для второго поколения процессоров стоят чуть дороже, чем для первого. Конечно, искушённый пользователь сможет без труда выбрать модель, которая подойдёт в любом случае, плюс есть варианты с обновлением BIOS, но если всё это кажется вам слишком сложным, то лучше обратить своё внимание на второе поколение Ryzen и приобрести 2600-ю модель с новой материнской платой. В данном случае вы получите более высокую производительность при вполне разумной стоимости комплекта. Сам же по себе процессор просто шикарен, у него есть всё необходимое, чтобы пользователь получал море удовольствия от игр и работы в приложениях.

Intel Core i3-10100

Весьма интересным процессором является модель Intel Core i3-9100F, обладающая не только высокой производительностью, но и относительно низкой стоимостью. Стоит отметить, что компания Intel абсолютно всегда продавала свои процессоры дороже прямого конкурента, так что доступность этого процессора скорее редкость, чем правило. Как вы уже догадались из названия, у процессора отсутствует графическое ядро, позволяющее сэкономить немного денег — если вы покупаете дискретную видеокарту, а это происходит в 90% случаев, то лучше брать процессор без графического ядра, ведь вы заплатите за него, а пользоваться не будете. С другой стороны, если дискретная графика покупаться не будет, то лучше взять вариант с интегрированной графикой.Процессор порадует четырьмя вычислительными ядрами, четырьмя потоками обработки информации, достаточно высокой тактовой частотой, которая еще повышается при активации технологии Turbo Boost. Отдельно хотелось бы похвалить процессор за низкое тепловыделение, позволяющее охлаждать модель без особого труда и без вложения серьёзных денег в кулер — достаточно самого бюджетного варианта. При стоимости около семи тысяч рублей это отличное решение для бюджетной сборки, особенно если вы не планируете стримить, к примеру, а только играть или работать с контентом.

AMD Ryzen 3 3100

Среди новых процессоров компании Intel стоит отметить модель Intel Core i3-10100, которая была выпущена относительно недавно — конечно, производитель догнать конкурента пока что не смог, но количество ядер и потоков увеличил. У данной доступной модели имеется четыре вычислительных ядра при восьми потоках обработки информации, чего достаточно как для игровых задач, так и для того, чтобы обрабатывать видео или заниматься другими задачами на ПК. Собственно, именно по этой причине процессор и пользуется таким спросом у пользователей — многие покупатели просто не хотят отказываться от Intel.Единственной проблемой данного процессора является новый сокет, который требует значительных вложений личных средств. Например, если вам необходим бюджетный компьютер и процессор Intel Core i3-10100 стоит адекватных денег, то подобрать хорошую материнскую плату будет проблематично, ведь достойные модели стоят дорого. С другой стороны, процессор покупается не на один год, а новая материнская плата позволяет в любой момент обновить процессор на более мощное решение, что, безусловно, играет покупателю только на руку. Среди новых процессоров это лучший выбор абсолютно для всех пользователей без исключения.

Завершать подборку лучших процессоров бюджетного сегмента будет модель AMD Ryzen 3 3100, которая является лучшим решением для тех, кто хочет получить современный свежий процессор за минимальные деньги. Стоит отметить, что продукт представляет собой процессор третьего поколения, так что пользователь сразу получает наиболее современный технологический процесс, при этом чип работает на четырёх вычислительных ядрах при восьми потоках обработки информации. Этого достаточно для современных игр или программ, можно даже видео монтировать. Более того, в режиме штатной нагрузки процессор работает на тактовой частоте 3,6 ГГц, что тоже довольно привлекательно.При желании пользователь может нагрузить процессор и поднять тактовую частоту, но даже в этом случае теплопакет будет минимальным. Благодаря этому покупать дорогую систему охлаждения для процессора нет никакого смысла — пользователь может купить бюджетный кулер, установить его и не слышать ни шума, ни оповещений о перегреве процессора. Да и стоимость новинки составляет всего 7 тысяч рублей с копейками — за эти деньги получить мощный продукт современного уровня будет проблематично. Правда, материнская плата нужна тоже современная.