Лучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron Grey

Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron Grey

Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB Wi-Fi (2020), темно-серый

Данный планшет от компании Lenovo оборудован дисплеем с диагональю 10,3 дюйма при разрешении 1920 на 1200 точек, так что качество изображения на планшете предельно высокое. При этом за основу производительности данного планшета взят процессор от компании MediaTek под названиями helio P22T, который вполне справляется со всеми современными играми и предоставляет пользователю возможность запускать различные тяжёлые приложения без страха увидеть фризы или какие-то затормаживание в процессе работы.Поддерживать производительность данного доступного планшета будет 2 ГБ оперативной памяти, тогда как устанавливать личные контент пользователь может на накопитель объемом 32 Гб. При желании, естественно, пользователь может вставить карту памяти, чтобы расширить объем памяти для установки приложения, хранение фильмов, музыки и прочего контента. Также планшет оборудован достаточно качественной основной камерой, которая неплохо справляется со своей задачей, но ожидать от неё чего-то сверхъестественного не стоит. За свои деньги, а это примерное 18000 рублей, это шикарное устройство для всех и каждого. Найти что-то гораздо лучше за эти деньги будет практически невозможно.

HUAWEI MatePad T10 32Gb LTE (2020), Deep Sea Blue

Конечно, если речь заходит о доступных планшетах от известных компаний, то не упомянуть производителя из Южной Кореи было бы просто неправильно. Компания Samsung на протяжении многих лет выпускает различную электронику, среди которой есть и планшеты, и хотя на рынке флагманов производитель явно проиграл компания Apple, то на рынке бюджетных планшетов у бренда всё ещё есть шансы. Например, у данного планшета диагональ дисплея составляет 10,4 дюйма при разрешении 2000 на 1200 пикселей. Картинка достаточно плотная, яркая и насыщенная, при этом здесь используется качественная матрица с хорошей цветопередачей, чего будет предостаточно для того, чтобы смотреть фильмы или играть в игры.При этом за основу производительности планшета взят процессор Qualcomm Snapdragon 662, который может похвастаться приличной производительностью при достаточно низкой стоимости. Именно благодаря данному процессору производителю удалось сделать устройство максимально доступным, хотя на производительности это никак не сказалось.Также у пользователя будет 3 ГБ оперативной памяти и 32 Гб встроенной памяти, которую можно расширить при помощи карты памяти, если встроенного хранилища вам будет недостаточно. А ещё здесь используется операционная система Android 10, на которую устанавливаются абсолютно все приложения, игры и необходимые вам программы.

DIGMA CITI 10 C302T, черный

Несмотря на то, что на текущий момент у компании Huawei есть определенные проблемы на рынке пользовательской электроники, старые устройства производителя всё ещё пользуется спросом. Например, данная модель при стоимости чуть выше 12000 рублей обладает достаточно качественным дисплеем с диагональю 9,7 дюйма при разрешении 1280 на 800 точек. Ещё здесь используется качественная IPS-матрица, которая отлично передает цветовую гамму, у неё нет каких-то бликов и прочих неприятных моментов. Кроме того, планшет оборудован двумя гигабайтами оперативной памяти и 32 Гб встроенной, благодаря чему пользователь сможет носить с собой все необходимое фильмы, музыку, документы и прочий контент.Дополнительно стоит отметить, что устройство оборудовано необходимыми модулями для беспроводной связи. Например, здесь есть модуль 4G для подключения к сотовой сети без использования Wi-Fi, есть камера на 5 мегапикселей, которая достаточно вменяемо снимает для данного сегмента. Также устройство оказалось достаточно легким, планшет весит всего 450 грамм, есть встроенная батарея на 5100 мАч, а за основу производительности отвечает собственный процессор компании Huawei под названием HiSilicon Kirin 710A. Ничего необычного в данном планшете нет, но при своей стоимости он предоставляет абсолютно все возможности для того, чтобы устройство радовало потенциального покупателя своими характеристиками и возможностями.

Xiaomi MiPad 4 64Gb (2018), gold

Можно с уверенностью сказать, что данный производитель не является номером один на рынке планшетов, но благодаря низкой стоимости и достаточно производительной начинке, модель CITI 10 C302T Можно назвать хорошим выбором для широкого спектра пользователей. Стоит отметить, что за основу производительность именно этой модели взят процессор Intel Celeron N3350, а сам планшет работает на операционной системе Windows 10. Благодаря этому пользователи получают достаточно широкий спектр возможностей для работы и отдыха, плюс есть возможность устанавливать практически любой популярный софт, который вам нужен. Например, на Windows 10 есть приложения, которых на Android просто нет.Кроме того, стоит отметить, что в комплекте с данным планшетом идёт аппаратная клавиатура, которая выглядит достаточно внушительно и позволяет работать с текстом с большим комфортом. Здесь есть сенсорная панель, которая может имитировать мышку, так что пользователю не нужно носить с собой дополнительную периферию, теряя мобильность. Кроме того, работать с текстом гораздо проще, когда у тебя есть аппаратная клавиатура, а не сенсорный ввод. Тем пользователям, которым нужно много набирать текст или его редактировать, данный планшет понравится очень сильно. А ещё у него стоимость чуть выше 16000 рублей, чего вполне достаточно, чтобы отнести его к бюджетным устройствам.

Естественно, когда речь идет о доступной электронике, то сразу на ум приходит какое-то устройство от компании Xiaomi. В данном случае мы решили рассказать о планшете Mi Pad 4, который продаётся по вполне разумной цене, при этом обладает абсолютно всеми теми же характеристиками, что и конкуренты. Здесь используется процессор Qualcomm Snapdragon 665, производительности которого предостаточно для запуска игр и приложений, также есть 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ для хранения личного контента. Более того, планшет оборудован достаточно компактным дисплеем с диагональю 8 дюйма при разрешении 1920 на 1200 точек. Благодаря IPS-дисплею планшет предоставляет действительно высокое качество картинки.При этом планшет оборудован весьма емкой батареи, которая позволяет устройству работать на протяжении длительного времени без подзарядки. Ещё планшет оборудован камерой на 13 мегапикселей, которая снимает очень даже неплохо, но ожидать от неё каких-то внушительных результатов не стоит. Единственным минусом данного планшета можно назвать относительно устаревшую операционную систему Android 8.1, но на самом деле все приложения на текущий момент на данную операционную систему устанавливается без каких-либо проблем, так что ограничен вы не будете.