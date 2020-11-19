Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit

Canon EOS 4000D Kit

На современном рынке фотоаппаратов просто огромное множество — пользователи могут с комфортом купить как любительское устройство, так и достаточно крутую камеру профессионального уровня, для этого не нужно даже особо разбираться в характеристиках. Более того, мы решили вам в этом помочь, чтобы было еще проще подобрать идеальный вариант на любой бюджет.

Canon EOS 2000D Kit

Начать стоит с достаточно доступного фотоаппарата Canon EOS 4000D, который можно порекомендовать тем, кто хочет начать заниматься фотографией, но при этом понимает, что бюджет у него ограничен. Все же не стоит брать дорогую камеру в том случае, если вы только начинаете свой путь — большую часть функций вы использовать не будете, а значит, потрачены деньги будут зря. С Canon EOS 4000D такой проблемы нет — производитель использует относительно простой датчик изображения, при этом есть все необходимые функции и возможности, которые только могут понадобиться потенциальному покупателю.Матрица 18.7 МП (APS-C), конечно, не является эталоном привлекательности, но для начинающего фотографа это идеальный выбор — пользователь получает шикарную возможность снимать хорошие снимки, да и объективы под данную матрицу стоят вполне разумных денег. Отдельно стоит похвалить неплохой сенсорный экран, достаточно удобный для хвата одной рукой корпус и прочие мелкие бонусы. За свои деньги этот фотоаппарат дает действительно шикарные возможности, вопрос только в том, что именно вы хотите снимать. И это тот редкий случай, когда мы действительно рекомендуем вам приобретать китовый набор, то есть с объективом в комплекте — это отличный вариант в данной ситуации.

Canon PowerShot G9 X Mark II

Следующим шагом в сторону более профессиональной камеры выступает модель 2000D — это чуть более дорогой вариант с небольшим апгрейдом. Например, здесь тоже используется так называемый кропнутый сенсор 24.7 МП (APS-C), только, как вы заметили, разрешение у него чуть выше — сама площадь сенсора больше, на него попадает больше света и, соответственно, качество конечного снимка заметно выше. С другой стороны, на деле эти две камеры снимают почти идентично, но у старшей модели есть несколько малозаметных преимуществ. Помимо большего датчика изображения устройство также обладает большей диагональю дисплея, например, что тоже положительно сказывается на качестве конечного изображения.Во всём остальном устройства очень похожи — у них одинаковые блоки аппаратного управления, идентичные возможности в плане съемки видео, довольно удобный корпус и к таким устройствам достаточно легко подобрать качественный объектив со вторичного рынка за адекватные деньги. Все же иногда пользователи не горят желанием отдавать слишком много средств за объектив, но с данными параметрами вы легко найдете нужный вариант. При этом качество съемки фотографии у продукта просто шикарное, качество сборки и корпуса тоже отличное, никаких нареканий не возникнет даже спустя десять тысяч снимков.

Canon EOS M50 Kit

Отдельно на рынке фотоаппаратов есть сегмент компактных камер, которые обычно используются в путешествиях, для каких-то съемок в ситуациях, когда пользователю не совсем удобно носить устройство в руках или возить в сумке. В таких ситуациях обычно пользователь отдает предпочтение моделям вроде Canon PowerShot G9 X Mark II, которые отлично снимают, могут похвастаться качественной картинкой и при этом вполне компактными размерами — устройство можно легко положить в карман куртки, для него не нужно использовать дополнительные чехлы или сумки. Это, собственно, главное преимущество камеры по сравнению с потенциальными конкурентами стандартного размера.При этом к качеству контента нет никаких претензий — пользователь получает достаточно качественное решение, чтобы с комфортом заниматься любимым делом, снимать хорошие фото или видео. Да, здесь явно меньше сенсор, чем у полноразмерных камер, так что света нужно будет больше, но такие устройства обычно приобретают специально для путешествий, когда на самом деле не нужно дополнительное освещение или поднятие ISO. Так что если вы хотите себе относительно доступный продукт, но при этом хотите получить от устройства максимум удовольствия и компактность, то обязательно присмотритесь к данному гаджету.

Canon EOS R6 Body

Достаточно интересным фотоаппаратом выступает модель M50, которая, правда, относится к более дорогому сегменту техники. Это устройство не для всех пользователей, особенно не для начинающих, а для тех, кто активно занимается своими делами и снимает кадры не только для удовольствия, но и для коммерции. Такими камерами активно пользуются те, кто снимают предметные фотосессии, кто снимает свадьбы, корпоративы, различные мероприятия. То есть, вы покупаете камеру за 45 тысяч рублей и понимаете, что это инструмент для зарабатывания денег, а не устройство для того, чтобы учиться съемке. В этом главное отличие данного продукта от устройств предыдущих — у них разное предназначение.У данной камеры используется матрица большего размера — 25,8 мегапикселей, APS-C, естественно, при этом чувствительность от 100 до 3200 ISO, имеется большой сенсорный дисплей и море других приятных мелочей. Это отличное решение для тех пользователей, которые хотят приобрести устройство среднего класса и снимать качественные фото и видео на высоком уровне качества. При этом дизайн остался в фирменном стиле компании, хотя это достаточно свежий релиз, плюс все аппаратные элементы управления тоже никуда не делись. Конечно, брать данную камеру со стандартным объективом все же не рекомендуем, но если вы в них не особо разбираетесь, то берите кит.

Завершать список лучших камер данного производителя будет фотоаппарат Canon EOS R6 Body, который обладает целым перечнем преимуществ, но и цена у него соответствующая. Нужно понимать, что производитель делает камеры и для флагманского рынка — для тех пользователей, которые хотят получить лучшую камеру и с ней делать феноменальные снимки. Именно такой данная камера и является. Это инструмент для профессионала, который позволяет с удовольствием снимать качественные кадры, делать отличные снимки в любых условиях (камера имеет защищенный от влаги корпус), при этом у вас есть полнокадровая матрица. Этого уже достаточно, чтобы продукт завоевал потенциального покупателя.Правда, стоит отметить, что и стоимость только за тушку камеры составляет более 200 тысяч рублей — это крайне дорогое удовольствие, которое не каждый себе сможет позволить. Естественно, всё дело в функциях и возможностях продукта. Такие камеры используют профессионалы со всего мира, один снимок которых может обойтись в несколько тысяч долларов. Если вы тоже доросли до уровня профессионала, снимаете для журналов и различных изданий, то стоит смотреть в сторону именно этого фотоаппарата. Он действительно лучший в своём классе и за эти деньги получить что-то более интересное будет крайне тяжело.