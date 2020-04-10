Лучший фотоаппарат для путешествий. Olympus Tough TG-6

Sony Cyber-shot DSC-W830

Canon PowerShot SX620 HS

Начнем нашу статью с достаточно доступного фотоаппарата под названием Sony Cyber-shot DSC-W830, который точно не удивит потенциального покупателя своими характеристиками или чем-то в таком духе, но зато устройство стоит очень дешево и обладает всеми необходимыми функциями, дабы вы путешествовали по миру и снимали хорошие кадры для личного альбома или для социальных сетей. Главное преимущество продукта в стоимости — фотоаппарат стоит чуть дороже доступного смартфона от китайской компании, при этом обладает всеми необходимыми преимуществами и функциями.Кроме того, стоит отметить, что устройство крайне компактное, а мы выбирали модели для статьи исходя именно из компактных размеров. Все же таскать с собой большой зеркальный фотоаппарат не всегда удобно, плюс если вы хотите пойти на длительную пешую прогулку, то здоровенный фотоаппарат быстро испортит всё удовольствие. В этом плане куда приятнее использовать устройства вроде Sony Cyber-shot DSC-W830, которые выглядят привлекательно и обладают достаточно высоким качеством сборки. Лучшее бюджетное решение на рынке, брать что-то более доступное мы вам уже не советуем, будете разочарованы.

Fujifilm XF10

Фотоаппарат Canon PowerShot SX620 HS тоже является достаточно доступным решением, которое привлекает к себе внимание низкой стоимостью и компактными габаритами. Стоит понимать, что для многих пользователей такого рода устройства являются чем-то основополагающим во время путешествий, так что пользователь получает возможность за разумные деньги получить небольшое устройство и наслаждаться его возможностями. Да, нужно повторно отметить, что у фотоаппарата за тринадцать тысяч рублей, а Canon PowerShot SX620 HS стоит примерно столько, не будет невероятного качества фотографий, как у дорогих зеркальных моделей.С другой стороны, эта камера позволяет нам довольно простой сценарий использования — вы отправляетесь куда-то на прогулку или в поездку в другую страну, в любой момент вы просто достаете камеру из кармана, делаете снимок и кладете ее обратно, вам не нужно для фотоаппарата носить отдельную сумку или еще что-то. Более того, вы совершенно спокойно можете носить гаджет даже на ремешке, так как Canon PowerShot SX620 HS весит мало и совершенно не ощущается. Отличный продукт от компании с мировым именем, который позволяет не тратить много денег на фотоаппарат, который помещается в ладошку.

Olympus Tough TG-6

Когда-то давно компания Fujifilm являлась неоспоримым лидером на рынке фототехники, создавая продукты, которые побеждали любых конкурентов. Однако время шло, пленочные фотоаппараты ушли в прошлое, да и лидеры тоже сменились. Теперь производитель не может похвастаться такой невероятной славой и популярностью, но компания все еще производит крутые продукты и продает их с неплохими успехом. Это крайне полезно, так как производитель не будучи лидером делает более приемлемые цены на продукты, которые у более известных компаний продавались бы заметно дороже. Для потенциального покупателя это неоспоримый плюс.Данная камера уже относится к продуктам среднего класса, она обладает более качественным датчиком изображения, более крутым объективом и более продвинутым процессором, который отвечает за обработку изображений. В этом плане производитель серьезно продвинулся вперед, показав весьма достойное решение. Также стоит похвалить камеру за наличие удобной операционное системы и, естественно, компактных размеров — камера помещается в карман, не требует от пользователя покупки дополнительных аксессуаров и прочих бонусов. За свои деньги это просто шикарный выбор.

Panasonic Lumix DMC-ZS100/TZ100

Данный фотоаппарат уже достаточно давно привлек наше внимание своими преимуществами перед остальными продуктами на рынке. Дело в том, что устройство достаточно прочное и не боится падений или каких-либо физических воздействий. То есть, вы можете взять гаджет с собой в путешествие в горы или на море, активно двигаться и не думать о том, что после какого-то резкого движения ваш фотоаппарат упадет и разобьется. Более того, само падение фотоаппарата еще может и не так сильно разочарует, как возможность остаться на все оставшееся путешествие без возможности делать фотографии. В этом плане Olympus Tough TG-6 очень хорошо себя зарекомендовала.Вы можете совершенно спокойно взять фотоаппарат, бросить его в карман и отправиться по делам. Вскоре, когда вам захочется поплавать в море или снять опасный кадр в речке, достаточно взять камеру в руки и отправиться на охоту за лучшим кадром. Камера может и не выделяется каким-то невероятным качеством изображения, но вы вполне можете удовлетворить свои запросы в активном путешествии. Главное понимать, что львиная доля стоимости гаджет отдается именно за защитный корпус, прочный, как скала. Если вам это не особо нужно, то лучше взять обычную модель без защиты от падений.

Leica D-Lux 7

Собственно, компания Panasonic Lumix DMC-ZS100/TZ100 достаточно хорошо себя чувствует на рынке фотоаппаратов, выпуская отличные модели за вполне разумные деньги. Конечно, компания не входит в тройку лидеров, но для потенциального покупателя это вообще ничего не значит. Главное, что есть отличная возможность получить весьма достойное решение за адекватную сумму денег. Камера достаточно компактная, помещается в кармане и не требует дополнительной сумки или рюкзака, ее удобно брать с собой в путешествие. Если вам интересно именно это, то стоит присмотреться к фотоаппарату.Конечно, это уже фотоаппарат не начального уровня, а среднего, так что датчик изображения здесь больше, разрешение кадра выше, света на кадр попадает больше. Благодаря этому конечный результат максимально привлекательный, такого рода кадры уже подходят и для печати на большом полотне, и для работы на профессиональном уровне. Хотя, стоит сказать, камера при этом довольно доступная и снимает на очень высоком уровне. Если вы давно мечтали о чем-то очень крутом, то Panasonic Lumix DMC-ZS100/TZ100 справится со всеми потребностями пользователя и даже больше.

Нужно сразу отметить, что Leica — очень дорогая компания, которая выпускает крайне дорогие устройства и даже не думает привлекать широкую аудиторию пользователей. Нет, этот производитель делает упор на качество, дорогие материалы и прочие бонусы, которые нравятся исключительно преданным фанатам компании, а остальным они покажутся ненужным придатком. И камера Leica D-Lux 7 в этом плане очень ярко выделяется на фоне конкурентов — она предназначена для путешествий и активной съемки.Да, при этом фотоаппарат безумно дорогой и рекомендовать его всем и каждому просто нельзя. Компания выпускает крайне дорогую продукцию, чтобы продавать ее только тем, кто очень хочет дорогое оборудование. Остальным продукт точно не подойдет.