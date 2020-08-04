Лучший холодильник. Bosch KGE39XK2AR

ATLANT ХМ 4208-000

Выбор бытовой техники - всегда проблема, ведь есть море производителей, море моделей, и не каждый сможет разобраться в том, как правильно выбирать подходящую модель. Мы в этом плане разбираемся немного больше и решили посоветовать вам, какие модели стоит приобрести для того, чтобы пользоваться и наслаждаться.

Weissgauff WRK 2000 WNF

Конечно, мы понимаем, что далеко не все пользователи планируют покупать себе дорогое оборудование для кухни, так что начать статью мы решили с более доступной модели ATLANT ХМ 4208-000, которая обладает всеми необходимыми преимуществами и особенностями, которые необходимы пользователю для повседневной жизни. Конечно, может здесь и нет самых современных технологий, дисплеев и связи по смартфону, но этого предостаточно, чтобы вы не думали о приобретении более дорогой модели, если в ваших сценариях использования нет каких-либо важных особенностей.В плане характеристик устройство очень даже достойное и его возможностей вам точно будет достаточно. Например, производитель заявил про 173 литра объема, из которых 131 литр отходит на основной отсек для охлаждения продуктов, а 42 литра используются под морозильную камеру, которая расположена снизу. За счет этого пользователь не будет ощущать каких-то ограничений в этом плане, ведь морозильная камера достаточно большая и вместительная. Также стоит отметить, что у ATLANT ХМ 4208-000 достаточно простой и лаконичный дизайн корпуса, который тоже привлекает внимание. Ведь у потенциального покупателя не возникнет проблем с установкий продукта в кухне - белый цвет отлично смотрится в любых интерьерах.

LG DoorCooling+ GA-B509CLWL

Естественно, мы понимаем и то, что для некоторых пользователей холодильника со 173 литрами объема будет недостаточно для полного комфорта. Особенно это касается больших семей, в которых пользователь просто обязан хранить много продуктов и в более компактных вариантах холодильников просто не выйдет хранить нужное количество пищи. В данном случае, если предыдущая модель вам не подходит по определенным параметрам, холодильник Weissgauff WRK 2000 WNF подойдет просто идеально, ведь производитель решил не ставить слишком уж высокую цену и можно получить качественное решение за вполне разумные деньги. Может, конечно, про данный бренд слышали далеко не все, но это вовсе не значит, что продукт плохой.В плане характеристик модель просто шикарная, так как основной отсек может похвастаться объемом в 245 литров. Этого предостаточно даже для большой семьи, ведь можно будет без проблем хранить море продуктов и не думать о том, что они испортятся или что-то из необходимого не поместиться в основной отсек. Также стоит отметить, что производитель предоставляет достаточно большую морозильную камеру на 95 литров, чего тоже хватит практически для любых задач. Отличное современное технологичное решение, которое позволяет не думать о лишнем шуме, при этом объемы достаточно достойные.

Bosch KGE39XK2AR

Если речь идет про качественную бытовую технику, то не поговорить про компанию LG просто нельзя, ведь этот производитель делает качественные решения за вполне разумные деньги, которые, что самое главное, служат очень долго. Все же стоит понимать, что когда покупаешь пылесос, холодильник или что-то в таком духе, то желания менять устройство через два-три года нет, пользователь хочет получить устройство и наслаждаться его качественной работой на протяжении довольно длительного времени, лет пять как минимум. И у продукции компании LG такое преимущество есть, ведь производитель делает очень крутые вещи с максимальным уровнем качества. Именно о таком холодильнике мы и поговорим - о модели, которая прослужит безумное количество лет.Надежность является одной из важнейших при выборе холодильника, ведь потенциальный покупатель хочет заплатить раз, чтобы потом длительное время даже не думать о покупке следующей модели холодильника. LG DoorCooling+ GA-B509CLWL в этом плане справляется просто шикарно, особенно если учитывать, что производитель много сил и ресурсов потратил на то, чтобы предоставить пользователям современные технологии вроде No Frost. Более того, стоит понимать, что 277 литров объем основного отсека дает пользователю просто фантастическое количество пространства.

Indesit EF 20

Также обязательно стоит обратить внимание на модель холодильника Bosch KGE39XK2AR, которая отлично впишется в любой интерьер и при этом справится с поставленными задачами. Давайте будем честными - когда пользователь приобретает холодильник, то он обращает внимание сначала на его характеристики, возможности и объем, а уже потом на какие-то дополнительные особенности вроде дизайна корпуса. И у этой модели с характеристиками все отлично, так как производитель на рынке уже довольно давно и знает, как правильно привлекать внимание аудитории. Начнем с того, что общий объем холодильника составляет 351 литр, что очень много на самом деле. Этого хватит с головой даже для того, чтобы большая семья могла хранить продукты питания.Кроме того, данный холодильник обладает весьма современным дисплеем, который выводит полезную информацию и демонстрирует ее пользователю. Это и правда важный момент, ведь некоторые данные можно получать даже не открывая холодильник. В плане внешнего вида устройство тоже очень и очень крутое, так как модель довольно новая, а значит, дизайнеры постарались привлечь внимание пользователей еще и этим параметром. В целом, шикарная модель за свои деньги, которая легко справится с заморозкой и просто охлаждением продуктов для их сохранности. Все же Bosch умеет делать качественно и на века, так сказать.

Завершать нашу статью о лучших холодильниках будет модель Indesit EF 20, которая не только выглядит достаточно привлекательно, но и обладает целым рядом преимуществ. Например, производитель использует самые современные технологии, так что холодильник может похвастаться энергопотреблением класса А+, то есть оно достаточно низкое. Для большинства пользователей это говорит о том, что расходы на электричество будут меньше, чем обычно, то не может не радовать. Кроме того, стоит отметить, что общий объем у холодильника 324 литра, чего вполне хватит для длительного хранения большинства продуктов питания.Также хотелось бы похвалить холодильник за его качественные компоненты, которые отлично справляются с поставленной задачей и предоставляют пользователю возможность длительное время использовать приобретение без поломок и прочих неприятностей. Это именно тот случай, когда пользователь может без каких-либо проблем пользоваться холодильником даже по завершению гарантийного срока и при этом не переживать об излишних звуках, шуме или плохом охлаждении продуктов. Качество в этом плане производителем поддерживается на очень высоком уровне, что крайне важно.