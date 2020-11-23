Лучший игровой ПК. GIGABYTE GeForce RTX 3080 VISION OC GV-N3080VISION OC-10GD

Сегодня мы решили помочь вам со сборкой игрового компьютера, который можно будет использовать для любых развлекательных целей. Это действительно важно, ведь не все пользователи могут самостоятельно подобрать каждый компонент системы.

Процессор Intel Core i5-10600

В основе производительности данного компьютера лежит процессор Intel Core i5-10600, который на текущий момент можно назвать буквально лучшим на рынке именно для игр. Всё же стоит понимать, что разные процессоры созданы для разных задач, так что пользователь достаточно легко может подобрать вариант не только для игр, но и для работы с видео или каких-то иных целей, но в данном случае подбирался вариант именно для геймеров. Работает процессор на шести вычислительных ядрах при двенадцати потоках обработки данных, чего предостаточно для всех тех задач, которые вы перед ним поставите.
Отдельно стоит сказать, что производитель порадовал нас достаточно низким уровнем выделения тепла — вы можете совершенно спокойно использовать доступную модель системы охлаждения, которая справляется с охлаждением 65 Вт процессора. Конечно, если пользователь хочет получить максимальную тишину во время работы, то стоит немного потратить денег на хороший вентилятор и кулер, но это уже другой вопрос. Главное, что процессор не горячий, у него достаточно ядер и потоков для работы с играми, да и тактовая частота на том уровне, когда переживать о производительности уже не стоит.

Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3080 VISION OC (GV-N3080VISION OC-10GD)

Собственно, на текущий момент лучшим решением на рынке является видеокарта RTX 3080 — пользователь получает за вполне разумные деньги достаточно высокую производительность, чтобы наслаждаться происходящим на экране и думать лишь о красоте графической составляющей. Конечно, стоит понимать, что цена данной видеокарты достаточно высокая, так что далеко не каждый сможет себе ее позволить, но, с другой стороны, если вы большой поклонник видеоигр и вам нужно именно лучшее качество картинки из всего, что на текущий момент доступно, то стоит присматриваться именно к данной линейке.
Конечно, мы советуем брать именно эту модель, так как она обладает рядом преимуществ, важных для потенциального пользователя. Например, производитель дает вам возможность не слышать лишнего шума — вентиляторы системы охлаждения работают достаточно хорошо, чтобы вы могли с комфортом разгонять графический процессор, не переживать о перегреве и при этом не слышать гула турбины внутри своего компьютера. Это действительно важный момент, особенно если учитывать, что производитель ещё и дизайн видеокарты продумал весьма неплохо. Получается шикарное устройство, которое отрабатывает свои деньги на триста процентов.

Материнская плата ASRock B460 Pro4

Подобрать материнскую плату под данный процессор достаточно тяжело, так как вариантов очень много, но далеко не все материнские платы на сокете LGA 1200 мы можем посоветовать. Нужно понимать, что производители достаточно активно продвигают свои новые линейки материнских плат, ставя большие радиаторы, хорошие цепи питания и прочие особенности, но в итоге получается, что плата очень дорогая, хотя не дает практически ничего свыше обычных возможностей. Именно по этой причине мы отдали предпочтение данной модели — она за свои деньги дает всё необходимое, но не стоит слишком дорого, чтобы вы переживали о серьезных расходах.

Оперативная память HyperX Fury HX426C16FB3K2/16

Мы отдали предпочтение данному комплекту по той же причине, по которой выбирали и материнскую плату — пользователю не нужно тратить деньги на различные подсветки, особенности и дизайн, главное получить производительность. Так что мы выбрали комплект, который именно в плане характеристик очень хорош — вы получаете высокую тактовую частоту памяти, при этом нет проблем с задержками и браком. Среди доступных вариантов это, пожалуй, лучшее из всего, что можно получить за разумные деньги без переплат.

Блок питания Thermaltake TR2 S 650W

Довольно часто пользователи вкладывают приличные ресурсы в приобретение мощной видеокарты, процессора и прочих компонентов системы, но в итоге оказывается, что на блок питания выделяется совсем мало средств. Чтобы этого избежать, стоит отдавать себе отчет, что блок питания — условный двигатель вашего компьютера, так что не стоит на нем экономить. Ведь если блок питания будет слишком слабый или у него не будет достаточной защиты от перебоев, то пользователь просто не получит того удовольствия от игры, которое должен был получить. Мы выбрали модель исходя из необходимой мощности вышеописанных компонентов, плюс обратили внимание на стоимость. Нет никакой необходимости вкладывать ресурсы в подсветку и прочие бонусы.

Охлаждение Deepcool GAMMAXX 300 FURY

Естественно, при покупке процессора стоит сразу позаботиться и о том, чтобы купить систему охлаждения — использовать BOX-овые варианты мы крайне не рекомендуем, так как они достаточно шумные и не всегда способны выдать то качество, которое нужно. Гораздо разумнее будет купить недорогую систему охлаждения процессора, чтобы получать удовольствие от работы с компьютером и при этом не думать о слишком высоком уровне шума или о перегреве самого процессора под нагрузкой. Конечно, никто не мешает вам приобрести более дорогую систему или даже СЖО, но в этом нет никакого смысла — лишние деньги лучше вложить в накопитель, на самом деле.

Память Western Digital WD Blue SATA 500 GB (WDS500G2B0A)

Приобретать для игрового компьютера HDD крайне не рекомендуется, так что обращаем свое внимание на варианты твердотельных накопителей. Благо, на рынке сейчас достаточно много качественных решений, которые отлично спралвяются с быстрой загрузкой игр или файлов, при этом у вас никогда не будет проблем со звуком от накопителя, так как SSD не издают шума совершенно. Объем памяти в данном случае составляет 500 гигабайт, но при наличии дополнительных денег или более широкого бюджета вы вполне можете заказать себе больше памяти или просто два накопителя, тогда будет комфортнее хранить контент.

Корпус Ginzzu D350 RGB Black

Завершать список нужных для системы компонентов будет компьютерный корпус, который в данном случае выбирался исключительно по высоте процессорного кулера и стоимости. Мы не можем угодить всем в плане дизайна, так как у каждого свои предпочтения и свой вкус, да и не у каждого хватит бюджета или возможностей для того, чтобы приобрести дорогой вариант с высоким качеством сборки. Мы выбрали наиболее доступный вариант, но вы, конечно, можете легко приобрести что-то более дорогостоящее.

Итог

В итоге хотелось бы сказать, что, конечно, каждый пользователь волен сам выбирать себе компоненты из того, что есть на рынке — сейчас ассортимент просто огромен, проблем с выбором той или иной модели нет, достаточно немного разбираться в вопросе. Другое дело, если вы не совсем понимаете, как выбирать компоненты системы, не до конца знаете, на что стоит обращать внимание, плюс не сможете самостоятельно подобрать все элементы. В этом случае мы настоятельно рекомендуем все же присмотреться к данным моделям, описанным выше, ведь с ними вы точно сможете собрать производительный компьютер и получить от него удовольствие не только в играх, но и в любых других сценариях активного использования.
Комментарии и отзывы GIGABYTE GeForce RTX 3080 VISION OC
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