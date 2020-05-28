Лучший процессор AMD. AMD Ryzen 5 2600

AMD Ryzen 3 1200

В последнее время многие геймеры стали все больше внимания уделять процессорам компании AMD, так как они за меньшие деньги предоставляют больше производительности. А геймерам не особо важно, какая именно компания делает процессор, главное, чтобы они работал, как нужно, и выдавал необходимую производительность в играх или программах. Мы решили из процессоров AMD отобрать пятерку лучших, чтобы предоставить геймеру возможность выбрать. Давайте посмотрим на представленные варианты и решим, стоит ли тратить на это все деньги и свое время.

AMD Ryzen 5 1600

Собственно, наиболее привлекательным решением для приобретения выступает процессор AMD Ryzen 3 1200. Не будем скрывать — основное преимущество процессора в том, что вы можете приобрести его за 3500 рублей. За эти деньги пользователь получает 4 вычислительных ядра при четырех потоках, а тактовая частота достигает 3,1 гигагерц в режиме из коробки. При повышенной нагрузке активируется дополнительный режим, который немного повышает частоту процессора, не нельзя сказать, что очень сильно. Кроме того, стоит отметить, что пользователи могут не переживать о перегреве данного процессора.Дело в том, что у AMD Ryzen 3 1200 теплопакет всего на 65 Вт, то есть это достаточно холодный процессор, который отлично справляется с поставленными задачами и при этом не требует от пользователя дорогой системы охлаждения. Это круто, например, если вы собираете относительно доступный компьютер и просто не хотите отдавать за сборку слишком уж много денег. На текущий момент для доступного игрового компьютера этот процессор подходит просто идеально, обладая всеми преимуществами при крайне низкой стоимости. Это очень важно для потенциального покупателя.

AMD Ryzen 5 2600

Данная модель процессора является слегка улучшенной версией предыдущего решения, так что если вам необходима чуть более высокая производительность, то обязательно стоит обратить внимание на этот вариант. Начнем с того, что у процессора AMD Ryzen 5 1600 уже шесть вычислительных ядер, а не четыре, плюс двенадцать потоков вместо четырех. То есть, производительность действительно заметно выросла, особенно если посмотреть на различные тесты или реальные сценарии использования процессора в играх. Конечно, дискретная графика в этом плане даже больше решает, но все же мощности у этого процессора заметно больше.Что это дает потенциальному покупателю. Во-первых, можно не переживать о том, что во время игры вы будете общаться в какой-то программе или вести стрим, из-за чего сама игра будет сильно тормозить. Благодаря многопоточности система будет работать стабильно при любых раскладах. Во-вторых, на данном процессоре вполне можно заниматься обработкой видео или фото без труда, ведь производительность процессора действительно позволяет это делать. И, в-третьих, процессор дает пользователю запас по мощности на много лет вперед, ведь вам не нужно будет бежать в магазин за апгрейдом в ближайшее время.

AMD Ryzen 5 3600

Стоит отметить, что первое поколение процессоров Ryzen до сих пор пользуется популярностью из-за достаточно низкой стоимости при высокой производительности. Однако в AMD понимают, что стоять на месте нельзя, и выпускают и второе, и третье поколение процессоров. Из второго поколения стоит выделить процессор AMD Ryzen 5 2600, который на текущий момент является просто лучшим решением для игрового компьютера. Дело в том, что у этой модели процессора имеется шесть вычислительных ядер при двенадцати потоках обработки информации, чего с головой хватит для запуска всех современных игровых проектов.Также стоит отметить, что AMD Ryzen 5 2600 построен по более современной технологии, так что при более высокой тактовой частоте теплопакет остается на том же уровне, что и у первого поколения. Фактически, с AMD Ryzen 5 2600 пользователь получает больше производительности, что довольно важно для стабильной частоты кадров в играх, плюс тот же уровень выделения тепла. Да, эта модель стоит немного дороже, но в целом ее все еще можно назвать довольно доступным решением за эти деньги, ведь пользователь явно хочет получить больше возможностей за минимальную сумму денег.

AMD Ryzen 5 3600X

Естественно, многим геймерам хочется приобрести более современное железо для своего компьютера, чтобы получать от него максимум удовольствия и наслаждения. В этом плане нужно смотреть на процессор AMD Ryzen 5 3600, который является представителем Ryzen третьего поколения. на текущий момент это самый свежий процессор компании, который просто отлично справляется с играми. Для этого у модели есть шесть вычислительных ядер при двенадцати потоках и довольно высокая тактовая частота. Нельзя сказать, что она прямо сильно выше, чем у второго поколения, но все же прирост производительности имеется.Также стоит сказать, что у этого процессора имеется серьезное преимущество в виде более высокой тактовой частоты при наличии достаточно низкого уровня выделения тепла. Это бонус, так как пользователю не нужно будет покупать дополнительно дорогую систему охлаждения, которая будет гудеть и издавать слишком много шума. Нет, у процессора AMD Ryzen 5 3600 довольно низкий уровень выделения тепла, так что даже продукта среднего класса хватит с головой, дабы вы охладили свой процессор. Дополнительная экономия при сборке компьютера, ведь некоторые башни стоят под четыре тысячи рублей, а это большой удар по бюджету.

Завершать нашу статью будет процессор AMD Ryzen 5 3600X, который является довольно производительным решением за свои деньги. Стоит отметить, что данную модель стоит покупать только в том случае, если вы хотите вести прямые трансляции или просто планируете заниматься прохождением игр даже спустя лет пять. Ведь у этой модели процессора производительность действительно достаточно высокая, плюс есть функция разгона, позволяющая поднять тактовую частоту до более высокой отметки. За счет этого в тех же видеоиграх достигается более высокая частота кадров. Хотя, естественно, в этом плане довольно важно смотреть еще и в сторону видеокарты.Конечно, стоит понимать, что для данного процессора требуется более высокая производительность системы охлаждения, так как модель издает намного больше тепла за счет функции разгона. С другой стороны, нужно учитывать, что даже при разгоне у этого процессора достаточно низкий уровень TDP, так что перегрева не будет даже на относительно недорогой системе. Главное преимущество процессора именно в возможности разгона, так как при тех же основных параметрах вы получаете заметно больше производительности в играх или в приложениях различных. Обязательно стоит обратить на это свое внимание, так как AMD Ryzen 5 3600X обладает весьма достойным набором параметров. Кроме того, за эти деньги Intel предлагает заметно более слабую модель.