Лучший процессор Intel. Intel Core i5-11400F

Intel Core i3-10100F

Этот процессор является самой доступной версией прошлого поколения процессоров Intel Core, и его вполне можно посоветовать абсолютно всем покупателям, которые хотят получить приличную производительность за минимальные деньги. Фактически, данный процессор является бюджетным, но его производительности предостаточно, чтобы с комфортом работать на компьютере, играть или заниматься графикой или видео, даже запускать сложные программы. Данный чип работает на четырех вычислительных ядрах при восьми потоках обработки информации, у него базовая тактовая частота составляет 3,6 гигагерца, при этом в режиме повышенной нагрузки тактовая частота поднимается до 4,3 гигагерца.
Важно отметить, что у данной модели нет графического ядра, так что если вы захотите пользоваться компьютером и видеть что-либо на дисплее, то нужно приобретать дополнительно дискретную видеокарту. С другой стороны, если у вас уже есть видеокарта или вы точно планируете её покупать, то нет смысла переплачивать за процессор с интегрированной графикой, которую вы никогда не будете использовать. В этом плане данная модель является даже более привлекательным вариантом, плюс здесь тепловыделение всего 65 Вт, чего будет предостаточно, чтобы вы могли купить недорогую систему охлаждения. Отличный вариант за свои деньги, а единственном минусом данного процессора является то, что это уже не новое поколение Intel, а прошлогоднее.

Intel Core i3-10105F

Можно с уверенностью сказать, что данный процессор является прямым конкурентом предыдущей модели, хотя назвать его представителем нового поколения тоже нельзя. Производитель использует здесь ту же архитектуру, что и в предыдущем процессоре, но здесь немного выше тактовая частота, за счёт чего процессор получился немного более производительным. С другой стороны, здесь используются абсолютно те же четыре вычислительных ядра при восьми потоках обработки информации, а разница в тактовой частоте лишь немного отличается от прямого конкурента. Она достигает 3,7 гигагерца, а в режиме повышенной нагрузки частота поднимается до 4,4 гигагерца. Нельзя сказать, что у этого процессора гораздо выше производительность, но небольшой прирост всё-таки есть.
Естественно, данный процессор тоже построен на сокете LGA 1200, так что вы сможете использовать под данный чип абсолютно любую современную материнскую плату, при этом поддерживается оперативная память с частотой 2666 МГц. Это нужно учитывать при покупке материнской платы, чтобы не переплачивать за модель, которая предоставляет те возможности, которые процессор раскрыть просто не может. К сожалению, никаких особенностей архитектуры или технологий здесь нет, так что при тепловыделении в 65 Вт процессор также построен на техпроцессе 14 нанометров, и стоит лишь немного дороже предыдущего процессора. Здесь пользователь сам выбирает, что ему больше нравится.

Intel Core i5-11400F

А вот этот процессор уже является представителем совершенно нового поколения Rocket Lake от компании Intel, которое предоставляет пользователю определенные преимущества по сравнению с предыдущим поколением. В плане сухих характеристик ничего удивительного нет, так как здесь используются абсолютно те же шесть вычислительных ядер, двенадцать потоков обработки информации, тот же техпроцесс в 14 нанометров и теплопакет в 65 Вт. С другой стороны, нужно понимать, что данный процессор поддерживает оперативную память частотой до 3200 МГц прямо из коробки, что предоставляет возможность раскрывать возможности оперативной памяти гораздо эффективнее.
Также, если верить тестам, у данного процессора имеется определенное преимущество в плане производительности по сравнению с аналогичным конкурентом от этой же компании прошлого поколения, но разница на самом деле достаточно мизерная, чтобы обращать на это внимание. И, как вы уже могли догадаться из названия процессора, он лишенный интегрированной графики, так что если вы хотите пользоваться компьютером полноценно, то нужно иметь дискретную графику. С другой стороны, при текущей стоимости в 16000 рублей это очень привлекательный процессор нового поколения, который обеспечит вас абсолютно всем необходимым.

Intel Core i5-10600KF

Можно с уверенностью сказать, что новые процессоры, которые компания только представила на рынок, создадут достаточно серьезную конкуренцию процессорам прошлого поколения. С другой стороны, из-за понижения стоимости процессоров прошлого поколения некоторые модели выглядят очень привлекательно. Например, стоит обратить внимание на Intel Core i5-10600KF — данный процессор оборудован функцией разгона по множителю, так что пользователи при наличии необходимой и материнской платы со специальным чипсетом может перейти в настройки BIOS, чтобы выставить необходимый множитель, увеличив производительность процессора.
Помимо этого, данный процессор оборудован шестью вычислительными ядрами при двенадцати потоках, чего предостаточно для запуска любых современных видеоигр, работы с тяжелыми приложениями и различным контентом. Более того, здесь достаточно высокая производительность на ядро, и в штатном режиме процессор работает на тактовой частоте 4,1 гигагерца. Впрочем, это не так важно,так как процессор вы точно будете разгонять, иначе какой смысл брать модель с индексом К, которая стоит априори дороже. И, что неудивительно, у данного процессора нет интегрированной графики, так как устанавливать столь производительный процессор в систему без дискретной графики просто неразумно.

Intel Core i9-11900F

Завершает нашу статью флагманский процессор нового поколения от компании Intel, который, впрочем, получил далеко не лучшие отзывы от обзорщиков. Дело в том, что у данного процессора при восьми вычислительных ядрах и шестнадцати потоках обработки информации есть один серьезный недостаток, который заключается в базовой тактовой частоте, которая составляет всего 2,5 гигагерца. Это на самом деле очень низкая тактовая частота, особенно для процессора флагманского уровня, а с другой стороны, никто не говорит, что это серьёзно недостаток. Дело в том, что пользователь получает при повышенной нагрузке тактовую частоту вплоть до 5,2 гигагерца, чего вполне достаточно для того чтобы работать в приложениях или запускать игры.
Также важно отметить, что у данного процессора тоже нет интегрированной графики, так как это флагманский процессор, который явно никто не будет ставить бюджетный компьютер без дискретной графики. Но, с другой стороны, нужно понимать, что что данный чип создавался для работы в специализированных приложениях и сложном софте, в которых высокая тактовая частота на ядро предоставит действительно заметный прирост производительности. Ставить данный процессор в игровой компьютер всё-таки не совсем разумно, так видеоигры на текущий момент не смогут раскрыть его потенциал. Да и стоимость, естественно, достаточно высокая, чтобы устанавливать флагманский процессор в обычной игровой ПК.
Комментарии и отзывы Intel Core i5-11400F
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