Лучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400F

Intel Core i5-10400F

Геймеров в последнее время стало куда больше — многие хотят играть в мультиплеерные проекты, проходить одиночные игры и наслаждаться происходящим на экране в полной мере. Чтобы помочь вам в поиске идеальных комплектующих для доступного игрового компьютера, мы изучили все современные предложения и пришли к выводу, что есть пять действительно топовых процессоров.

AMD Ryzen 5 2600

Начать хотелось бы с довольно популярного по понятным причинам процессора, который при вполне разумной стоимости обладает целым перечнем преимуществ. Например, у Intel Core i5-10400F имеется шесть вычислительных ядер при двенадцати потоках обработки информации. Это очень приличное преимущество, так как вы сможете не только в игры играть, но и запускать трансляцию, монтировать видео и все в таком духе. Так что это действительно производительный процессор, но на этом его преимущества не заканчиваются. Нужно понимать, что это еще и крайне доступная модель.Дело в том, что производитель решил лишить процессора встроенного графического ядра — процессор покупают, в большинстве случаев, для компьютера с дискретной графикой, так что смысл платить за интегрированное ядро, если играть вы будете на дискретной карте. Благодаря этому процессор стоит немного дешевле. Также здесь используется новый сокет, на который легко подобрать нужную вам материнскую плату, есть всё необходимое для работы с современной оперативной памятью. Среди всех процессоров на рынке этот — лучший, если вы собираете компьютер и при этом хотите получить относительно доступную сборку. Настоятельно рекомендуем к изучению.

Intel Core i3-10100

Прямым конкурентом для предыдущего процессора выступает модель AMD Ryzen 5 2600, которая обладает достаточно высокой производительностью при вполне разумной стоимости. Собственно, это основные параметры, на которые мы обращаем своё внимание при подборе идеального процессора для подборки. Если модель предоставляет шесть вычислительных ядер при двенадцати потоках обработки информации, то это уже шикарное решение, а если производитель еще и стоимость ставит достаточно низкую, то почему бы на основе этой модели не собрать игровой компьютер бюджетного формата. Все же не зря компания AMD так быстро поднялась в плане конкуренции с Intel — всё дело в доступности при высокой производительности.Отдельно хотелось бы отметить, что производитель использует современный технологический процесс, так что потребляет процессор мало энергии и выделяет мало тепла. Общее TDP составляет всего 65 Вт, так что охладить процессор можно будет буквально любой системой охлаждения, нет необходимости вкладывать средства в дорогой вариант охлаждения за безумные деньги. Это тоже преимущество, так как не хочется же в подобную систему устанавливать СЖО за половину стоимости процессора, правда? Шикарный процессор за двенадцать тысяч рублей — дешевле такую мощность вы не получите.

AMD Ryzen 3 3100

Прямым конкурентом самым доступным процессорам на рынке выступает новинка Intel Core i3-10100, которая обладает достаточно приличной производительностью при очень низкой по современным меркам стоимостью. Все же цены на рынке компьютерных комплектующих заметно выросли, они уже не настолько низкие, как год назад, и новый процессор с приличными параметрами за 8 тысяч рублей с копейками — весьма разумная на самом деле цена. Взамен пользователь получает процессор, который отлично справляется со всеми игровыми задачами и предоставляет пользователю возможность не переживать о том, что какие-то свежие релизы будут работать плохо или что-то в таком духе.Стоит отметить, что у данного процессора уже четыре ядра при восьми потоках обработки информации, частота немного ниже, чем у более дорогого конкурента из этой же линейки, но это не значит, что играть будет не комфортно. Нет, этого вполне достаточно для того, чтобы вы могли с комфортом играть в любимые игры и наслаждаться их особенностями — процессор не станет проблемой для мощной видеокарты, он даст раскрыть даже флагманские модели. Более того, здесь уже имеется встроенная графика, так что можно пользоваться процессором некоторое время даже без дискретной графики, пока вы на нее, например, копите деньги.

Intel Core i5 Coffee Lake

Прямым конкурентом для предыдущей модели процессора выступает AMD Ryzen 3 3100 — производитель наделил чип четырьмя вычислительными ядрами при восьми потоках обработки информации. Этого оказалось предостаточно, чтобы при цене в 8 тысяч рублей пользователь получал достаточно качественный продукт с высокой производительность. Зачем платить больше и получать дополнительные ядра, если вы все равно играете в игры и четырех вам предостаточно? Именно для этого процессор и был выпущен в продажу — это идеальный вариант для доступного игрового компьютера. Более того, стоит отметить, что производитель использует достаточно современный техпроцесс, так что выделяет чип минимальное количество тепла.Благодаря этому потенциальный покупатель может немало сэкономить на приобретении процессора и сборке компьютера, так как система охлаждения для AMD Ryzen 3 3100 обойдется в сущие копейки. При этом никакого лишнего шума, излишнего нагрева или чего-то в таком духе не будет, так как процессор сам по себе достаточно холодный. Отличный вариант для сборки компьютера, тем более это более новое поколение, обладающее дополнительными преимуществами по сравнению с потенциальными конкурентами прошлых поколений. Также советуем брать OEM-модель, она дешевле и башню вы все равно будете покупать отдельно.

Преимущество данного процессора в том, что он построен на уже устаревшем сокете LGA1151 v2, который очень достойно представлен на рынке материнских плат. То есть, сам процессор может и не сильно дешевле своего потенциального конкурента поколением выше, но вы можете заметно сэкономить на приобретении материнской платы — она будет дешевле, чем аналог на LGA 1200. Особенно это приятно в том случае, если у вас уже есть плата или вы можете купить ее со вторичного рынка за сущие копейки — в этом случае стоимость конечной сборки будет даже ниже, чем если бы вы собирали всё из новых компонентов, хотя надежность не пострадает. Только из-за этого процессор и попал в данную статью — потенциально он дает вам возможность получить более доступный игровой компьютер.Более того, стоит отметить, что хотя процессор был произведен несколько поколений назад, у него достаточно низкое потребление энергии и низкое выделение тепла, так что пользователь получает достаточно приличный набор возможностей при отсутствии необходимости покупать невероятно дорогую систему охлаждения. То есть, фактически, данный процессор при всех своих недостатках очень доступен и позволяет собрать действительно недорогой компьютер для запуска игровых проектов.