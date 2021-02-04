Лучший роутер. TP-LINK Archer A5

Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4

Выбор роутера — крайне важный момент, так как у современного пользователя просто масса разных мобильных устройств, которые используют беспроводное подключение. И если вы хотите пользоваться гаджетом с полным комфортом, то нужно позаботиться о поддержке нужных частот, стандартов и наличии портов для кабельного подключения. Благо, мы вам в этом решили помочь, так что проблем никаких не будет — просто выбирайте то, что вам подходит по деньгам.

TP-LINK Archer A5

Китайская компания Xiaomi достаточно активно работает на самых разных рынках, выпуская модели для самых разных пользователей и на любой бюджет. Фактически, потенциальный покупатель может выбрать себе из огромного ассортимента что-то одно, чтобы получить необходимые ему возможности за разумные деньги. Например, нам очень понравилась модель Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4, которая обладает достаточно широким спектром возможностей. Роутер работает на стандартах связи Wi-Fi: 802.11 b, a, g, n, ac, благодаря чему пользователь получает достаточно высокую скорость соединения. Это полезно, учитывая, что скорости интернета сейчас приличные.также стоит отметить, что роутер работает на частотном диапазоне 2,4 ГГц и 5,0 ГГц. Данная функция позволяет вам использовать более надежное соединение, например, либо же пользователь может с комфортом переключаться между режимами работы. Также стоит отметить наличие сразу двух LAN-портов, которые обеспечат пользователя возможностью подключать по проводу два компьютера, а антенн здесь четыре. Они дают максимальный радиус связи, при этом обеспечивают стабильностью соединения. Отличный роутер за свои деньги, который не оставляет конкурентам никаких шансов.

HONOR Router 3 (XD20)

Довольно популярным роутером является модель TP-LINK Archer A5, которая при достаточно низкой стоимости дает пользователю возможность пользоваться скоростным интернетом и не думать о том, что роутер не даст каких-то возможностей или необходимых скоростей. В этом плане TP-LINK обладает огромным опытом, который трансформируется в качество, надежность и удобство для пользователя. Например, настроить данный гаджет достаточно легко даже в том случае, если вы не очень разбираетесь в теме и не можете похвастаться опытом в работе с роутерами. Производитель позаботился о том, чтобы пользователю было удобно всё настроить и не вызывать мастера.Также стоит отметить, что производитель делает достаточно качественные продукты, так что вы можете купить гаджет, пользоваться им длительное время и при этом не переживать о том, что роутер выйдет из строя или с ним что-то произойдет. Нет, если сам пользователь не будет механически влиять на устройство, то TP-LINK Archer A5 может проработать годами без единого перебоя. Более того, если посмотреть на отзывы о продукте, то вы не сможете найти ни одного негативного комментария относительно стабильности работы продукта. А это верный знак того, что производитель делает качественно и на века.

Tenda AC5

Компания Huawei достаточно сильно пострадала от санкций со стороны США, так что на текущий момент производителю приходится придумывать обходные пути, чтобы выпускать свои гаджеты и пользоваться технологиями и сервисами, созданными в США. И данный роутер является ярким примером того, что китайская компания смогла найти выход. Роутер HONOR Router 3 (XD20) обладает стильным дизайном, занимает минимум места на рабочем столе, при этом у него сразу четыре антенны, работа в двух диапазонах частот, поддерживает все современные стандарты подключения и даже оборудован тремя портами для подключения LAN-кабеля. Отличный набор преимуществ для устройства, которое стоит три тысячи рублей.Особенно хотелось бы похвалить дизайн данного роутера, который даёт возможность без труда использовать гаджет буквально в любом из интерьеров. Белый корпус выглядит достаточно стильно, при этом корпус тонкий и его легко разместить на столе или на стене, также на корпусе имеется световой индикатор, который демонстрирует владельцу о работоспособности роутера. Это очень приятная мелочь, но, конечно, выбирать устройство стоит по цене и характеристикам, а не по дизайну корпуса.

Keenetic Giga KN-1010

Ещё среди доступных моделей стоит выделить устройство Tenda AC5, которое может и не похвастается известным на весь мир названием производителя, но может предоставить абсолютно те же преимущества и особенности, что и другие гаджеты. К примеру, у данного роутера тоже четыре антенны, которые усиливают сигнал и позволяют подключаться к сети с большего расстояния. При этом имеется поддержка двух частотных диапазонов и возможность одновременной работы в обоих вариантах. Это полезно в том случае, если какие-то ваши устройства работают при 2,4 ГГц, а другие могут и в 5,0 ГГц. В этом случае возможность работать в нескольких диапазонах действительно понадобится.Также стоит отметить, что этот роутер выполнен из черного пластика, который менее подвержен повреждениям, собиранию пыли и грязи. Пользователь, который хочет получить устройство для длительного использования, должны обращать своё внимание и на данный момент. В плане технического оснащения тоже никаких проблем нет, производитель даже интерфейс сделал достаточно качественным, чтобы можно было настраивать основные параметры даже без знаний или опыта в этом направлении. За свои деньги, а стоит роутер действительно дешево, пользователь получает просто шикарный продукт для предоставления окна в интернет, а большего мы и не требуем.

С другой стороны, если пользователю нужен не столько доступный гаджет, сколько универсальное решение для любых ситуаций, стоит присмотреться к модели Keenetic Giga KN-1010. Это достаточно продвинутый роутер, который обладает не только приличными скоростями работы, но и дополнительными особенностями. Начать стоит с наличия 4 портов для подключения посредством кабеля — пользователь может с комфортом подключить стационарные компьютеры и получать максимальную скорость соединения. Более того, здесь есть четыре антенны, которые существенно улучшают качество сигнала, при этом роутер обладает приятным бонусом — здесь есть 4G-модем.То есть, в ситуации, когда у пользователя нет возможности использовать обычное проводное соединение, чтобы раздавать интернет, пользователь может поставить сим-карту в роутер, после чего спокойно раздавать интернет на несколько устройств и работать с комфортом. Это действительно важное преимущество в определенных ситуациях, особенно если учитывать, что некоторые пользователи действительно в ней нуждаются. А ещё здесь достаточно продвинутый интерфейс, есть возможность подключаться к нескольким диапазонам одновременно и работать с любыми современными стандартами связи. Правда, стоимость данного роутера выше, чем у обычных моделей, по понятным причинам.