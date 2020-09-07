Лучший телевизор для PS5. Xiaomi Mi TV 4S 43 T2 Global 42.5" (2019)

До официального релиза консолей нового поколения осталось совсем чуть-чуть, так что многие геймеры уже присматривают себе телевизоры, которые бы могли раскрыть весь потенциал нового продукта. Мы решили собрать все самые лучшие модели для игр на консоли PlayStation 5, так как эта приставка точно будет фаворитом и продаваться тоже будет достаточно хорошо. Значит, самое время присмотреться к основным моделям на рынке и выбрать те, которые точно будут справляться со своей задачей лучше всех остальных.

Xiaomi Mi TV 4S 43 T2 Global 42.5" (2019)

Когда речь заходит об относительно доступном телевизоре для видеоигр, то сразу вспоминаешь модель Xiaomi Mi TV 4S, которая обладает всеми необходимыми для нас параметрами при достаточно низкой стоимости. А этого уже предостаточно, чтобы потенциальные покупатели хотели его приобрести, ведь устройства и правда крайне качественное. Собственно, разрешение экрана составляет 4К, так что картинка на консоли нового поколения будет максимально четкой и привлекательной, что при выборе идеального телевизора крайне важно. Если бы у телевизора не было такого разрешения, то мы бы его, конечно, не рекомендовали ни при каких обстоятельствах.
Также стоит отметить, что диагональ дисплея данного монитора составляет 43 дюйма, чего предостаточно для того, чтобы вы могли сидеть на диване на каком-то расстоянии от телевизора и с комфортом играть, наслаждаясь различными особенностями виртуальных миров. Да, может сама картинка не является самой яркой или наиболее реалистичной, но для большинства пользователей, которые просто хотят поиграть в игры и насладиться этим, качества изображения именно этого монитора будет предостаточно. Все же производитель уже давно на рынке и научился использовать наиболее современные технологии вместе с неплохими матрицами.

Samsung UE50NU7002U 50" (2019)

Очень многие пользователи думают, что телевизоры от компании Samsung дорогие и не стоят потраченных средств, но на самом деле это сразу два ошибочных заблуждения. Начнем с того, что на самом деле доступных телевизоров корейского производителя очень много и они при этом не уступают потенциальному конкуренту по качеству изображения, скорее даже наоборот. То есть, вы можете за разумные деньги получить достаточно крутое решение, которое предоставляет возможность наслаждаться играми в полном комфорте. И, повторимся, платить громадные деньги не обязательно — тот же телевизор Samsung UE50NU7002U при диагонали 50 дюймов стоит вполне адекватных денег.
А ведь диагональ в 50 дюймов это весьма прилично, особенно если вы играете не с десяти метров, а хотя бы с пяти или меньше — тогда картинка действительно будет большая и впечатляющая, не будет никаких проблем с удобством запуска каких-либо проектов. Разрешение при этом тоже 4К, естественно, ведь рекомендовать меньшее разрешение для консолей нового поколения просто нельзя. Конечно, тут еще и умные функции имеются самые различные, но в случае подбора телевизора именно под игры они вам не будут нужны, так как в играх они ничего не дают абсолютно.

LG 55UM7300 55" (2019)

Конечно, компания LG, которая достаточно активно работает на рынке телевизоров и мониторов, тоже заслужила на свое место в топе, ведь именно этот производитель делает практически лучшие телевизоры на рынке. Главное особенность компании в том, что она делает дисплеи для других компаний, а себе оставляет самые передовые технологии, тем самым обеспечивая себя различными преимуществами. Именно по этой причине нам так понравился данный телевизор — у него отличное качество картинки, диагональ составляет 55 дюймов и при этом разрешение составляет 4К. Что ещё нужно для того, чтобы играть в приставку и получать море положительных эмоций?
Очень порадовала яркость телевизора, а также контрастность и наличие различных умных функций. Да, в самих играх они не будут ничего давать игроку, ведь умные функции скорее направлены на фильмы и сериалы из интернета, но в конечном итоге вы точно решите посмотреть фильм или сериал на своем телевизоре. и тогда преимущества данной модели будут видны без дополнительной рекламы — LG 55UM7300 55" (2019) и правда крайне качественный телевизор, который является условным фаворитом данной статьи. Качество картинки и правда очень высокое.

Xiaomi E55S Pro 55" (2019)

Отдельно хотелось бы похвалить еще один телевизор от китайской компании Xiaomi, который выглядит достаточно привлекательно и современно, при этом у него весьма достойные характеристики и производитель явно делал этот продукт с прицелом на флагманский рынок. Разрешение, естественно, 4К, при этом диагональ дисплея составляет 55 дюймов — это просто громадная панель, на которой играть в игры будет крайне интересно и увлекательно. Более того, производитель поставил качественную матрицу, так что качество изображения крайне высокое, даже если сравнивать с потенциальными конкурентами от LG или Samsung.
Производитель не просто так использовал настолько качественную матрицу — в итоге яркость довольно высокая, контрастность тоже, имеется высокая частота смены кадра, продвинутое программное обеспечение и прочие бонусы, которые могут приносить исключительно положительные эмоции во время прохождения очередной игры. При этом дизайн телевизора нам тоже очень понравился, он крайне простой, но при этом легко впишется в абсолютно любой интерьер квартиры или дома.

Sony KD-55XG9505 54.5" (2019)

Самым дорогим телевизором в данной подборке оказался телевизор Sony KD-55XG9505, который стоит почти как все предыдущие модели вместе взятые. Производитель аргументирует такую высокую стоимость качеством матрицы, которая действительно является лучшей на рынке во флагманском сегменте. Если вам не настолько важно качество картинки, чтобы вы отдавали почти 100 тысяч рублей за телевизор, то можете спокойно взять что-то более доступное. Но, с другой стороны, у этой модели достаточно крутое изображение, чтобы даже самый заядлый гурман играл в игры и даже не думал про апгрейд ближайшие очень много лет. А это важное преимущество на самом деле, особенно если телевизоры вы меняете не так уж часто.
Помимо достаточно качественной матрицы данный телевизор может также похвастаться диагональю в 55 дюймов, высоким разрешением, качественной акустикой и прочими привычными бонусами, которыми сейчас уже никого не удивишь. Производитель понимает, что для ценителя качества эта модель будет наиболее интересной, но, конечно, если вам не по карману такие вот флагманы, то можно легко взять более доступное решение, чтобы играть и наслаждаться, смотреть фильмы, слушать музыку и так далее. Все же в телевизорах за такие деньги картинка и правда настолько хороша, что многие готовы переплачивать заметные деньги. Но и у прямых конкурентов картинка явно не хуже, а местами даже и выигрывает.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi TV 4S 43 T2 Global 42.5" (2019)
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