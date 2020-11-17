MSI GeForce RTX 3090 Suprim X получила заводской разгон

Крупные производители видеокарт стали выпускать постепенно свои новинки в новой линейке моделей от компании NVIDIA, так что вскоре устройств на рынке будет гораздо больше. С другой стороны, нужно понимать, что некоторые видеокарты будут априори мощнее остальных, если производитель прямо на заводе разгоняет графический процессор. Именно это и произошло с видеокартами линейки MSI GeForce RTX 3090 Suprim X, которые на момент релиза уже будут мощнее, чем потенциальные конкуренты, ведь устройства с завода уже разогнаны. Конечно, это не максимальный разгон и в ближайшем будущем тактовые частоты будут даже выше, но, с другой стороны, нужно понимать, что MSI GeForce RTX 3090 Suprim X и без этого выглядит просто шикарным решением.

Комментарии и отзывы MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
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