MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming Slim Monster Hunter Edition получила комплектный геймпад

Компания MSI пополнила ассортимент графических адаптеров моделью GeForce RTX 4060 Ti Monster Hunter, главной особенностью которой стал комплект с геймпадом MSI Force GC30 Monster Hunter. Новинка характеризуется двухслотовым исполнением, системой охлаждения Tri Frozr 3 с тремя вентиляторами Torx 5.0, медным основанием, тремя тепловыми трубками и бесшумным режимом работы, базовой тактовой частотой 2535 МГц (референсное значение от NVIDIA) и частотой 2550 МГц в режиме разгона, который можно включить в MSI Center. Отметим, что линейка Monster Hunter от MSI включает корпус для настольного ПК, монитор, геймерский ноутбук, материнскую плату и прочие аксессуары.

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