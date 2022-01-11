На выставке CES 2022 компания MSI анонсировала маршрутизатор RadiX AXE6600. На данный момент, технических характеристик об устройстве мало. Из некоторых подробностей, он построен на чипе от Qualcomm с частотой 1,8 ГГц. Судя по названию, AXE6600 должен развивать скорость до 600 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, и до 1200 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц, а также 4800 Мбит/с в диапазоне частоты 6 ГГц. Характеристики кажутся похожими на Linksys Hydra Pro 6E. Роутер оснащен шестью встроенными антеннами с подсветкой. Кнопка с логотипом служит переключателем предустановленных настроек.
Дебютирует роутер MSI RadiX AXE6600 уже через несколько месяцев. Цену компания не озвучила.