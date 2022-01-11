MSI анонсировала маршрутизатор RadiX AXE6600

На выставке CES 2022 компания MSI анонсировала маршрутизатор RadiX AXE6600. На данный момент, технических характеристик об устройстве мало. Из некоторых подробностей, он построен на чипе от Qualcomm с частотой 1,8 ГГц. Судя по названию, AXE6600 должен развивать скорость до 600 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, и до 1200 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц, а также 4800 Мбит/с в диапазоне частоты 6 ГГц. Характеристики кажутся похожими на Linksys Hydra Pro 6E. Роутер оснащен шестью встроенными антеннами с подсветкой. Кнопка с логотипом служит переключателем предустановленных настроек.

Дебютирует роутер MSI RadiX AXE6600 уже через несколько месяцев. Цену компания не озвучила.
Комментарии и отзывы MSI RadiX AXE6600
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