MSI готовит несколько GeForce GTX 1660 Ti

Буквально пару дней назад мы писали о том, что компания NVIDIA на закрытой презентации для партнеров из Китая показала новую видеокарту GeForce GTX 1660 Ti. Тогда в это мало кто поверил, ведь новость и правда кажется слишком уж странной. Однако, сейчас ситуация изменилась — на просторах интернета появились данные о том, что MSI зарегистрировала сразу несколько моделей данной видеокарты. Это значит, что GeForce GTX 1660 Ti будет выполнена в варианте на два вентилятора, с подсветкой и без, и так далее. Конечно, хотелось бы уже протестировать данную модель, но на текущий момент официального анонса еще не было и говорить о тестировании пока что рано. Думаю, более детальная информация появится уже в конце февраля этого года, не иначе.