MSI готовит свой вариант Radeon RX 5700

Совсем скоро, уже 15 августа, представители компании MSI планируют выпустить видеокарту Radeon RX 5700, только уже в собственном исполнении. Видеокарта будет собрана в фирменном корпусе компании с двумя вентиляторами в системе охлаждения. Больше никаких изменений в плане, скорее всего, не будет — производитель использует ту же печатную плату, то же питание, те же разъемы для подключения. То есть, новая видеокарта будет отличаться от остальных моделей только своим дизайном корпуса, системой охлаждения и прочими моментами, тогда как мощности будет столько же. Для фанатов бренда это отличная новость — можно купить крутую видеокарту и сделать свой компьютер не только производительным, но и достаточно красивым изнутри.