MSI и ASUS готовят ПК на видеокартах Intel

ASUS и MSI намерены обновить свои текущие линейки готовых ПК графическими картами Intel Arc A380 и A310. В июне мы увидели первый запуск систем Intel Arc A380 на рынках Китая. Затем, в июле, мы начали видеть нестандартные графические процессоры GUNNIR Photon, поставляемые в сегмент собранных ПК. Сейчас мы наблюдаем официальные глобальные OEM-запуски через ASUS и MSI. Обе компании будут разрабатывать настольные системы, изначально оснащенные графическими картами Arc A380 и Arc A310 начального уровня. Новые графические процессоры для настольных ПК будут доступны одновременно с графическими картами начального уровня, такими как GeForce GTX 1650 или GTX 1030 DDR4.

Для новых карт серии Arc A3 нет спецификаций памяти, но хорошо известно, что видеокарта A380 будет предлагать 4 ГБ, и предполагается, что A310 также будет предлагать то же самое. Обе видеокарты будут использовать недорогой графический процессор ACM-G11 Alchemist, ориентированный на эффективность. ASUS выпустит два новых ПК с графическим процессором A380. ASUS ROG STRIX GT15 принадлежит игровой дочерней компании компании и будет оснащен графическим процессором GeForce RTX 3080 или графическими картами Intel Arc A380. Интересно посмотреть на цены для данной видеокарты, плюс оценить возможности модели в сравнении с потенциальными конкурентами в этом же сегменте. Но сейчас такой возможности нет, так что придется немного подождать. Впрочем, это бюджетные решения, и производительность у них будет низкая.
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