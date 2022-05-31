MSI и Ubisoft выпустили видеокарту GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G LHR Assassin's Creed Special Edition ограниченным тиражом 300 штук

MSI и Ubisoft представили совместную видеокарту GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G LHR Assassin's Creed Special Edition, доступную в количестве 300 штук в течение ограниченного времени. SUPRIM X 10G LHR Assasin's Creed Special Edition обеспечивает производительность и скорость, напоминающие военный корабль викингов, стремящийся победить врага на поле боя. Все потребители, которые приобретут видеокарту специального выпуска и введут серийный номер на странице мероприятия MSI/Ubisoft до 30 июня, получат доступ к другому серийному номеру для игры Assassin's Creed: Viking Age и копии Omen of Ragnarok.

MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G LHR Assassin's Creed Special Edition использует новейшее поколение графических процессоров GeForce RTX 3080, одну из тщательно изготовленных MSI серий GeForce RTX 30 - SUPRIM. Графический процессор использует новую систему охлаждения TRI FROZR 2S через TORX FAN 4.0, бесшумные ребра для правильного отвода тепла, уникальную тепловую трубку квадратной формы и тепловую трубку, расположенную под матовой металлической объединительной панелью.

Система охлаждения обеспечивает дополнительный отвод тепла от модулей памяти, расположенных на задней панели и значительно улучшает отвод тепла от видеокарты. В свою очередь, корпус радиатора и задняя панель, изготовленные из тончайшего металлического материала, обеспечивают потрясающий тон и усиливают мощность видеокарты. Пользователи могут настроить световой эффект RGB, чтобы предлагать персонализированные цвета и динамические продукты. Двойные настройки BIOS позволяют пользователям легко переключаться между беззвучным режимом и игровым режимом.

Особенности MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G LHR Assassin's Creed Special Edition:
  • Особый дизайн Assassin's Creed Special Edition
  • Новый трехвентиляторный кулер серии SUPRIMX "TRI FROZR 2S"
  • Шедевр совместной работы "TORX FAN 4.0"

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