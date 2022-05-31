MSI и Ubisoft выпустили видеокарту GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G LHR Assassin's Creed Special Edition ограниченным тиражом 300 штук

MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G LHR Assassin's Creed Special Edition использует новейшее поколение графических процессоров GeForce RTX 3080, одну из тщательно изготовленных MSI серий GeForce RTX 30 - SUPRIM. Графический процессор использует новую систему охлаждения TRI FROZR 2S через TORX FAN 4.0, бесшумные ребра для правильного отвода тепла, уникальную тепловую трубку квадратной формы и тепловую трубку, расположенную под матовой металлической объединительной панелью.
Система охлаждения обеспечивает дополнительный отвод тепла от модулей памяти, расположенных на задней панели и значительно улучшает отвод тепла от видеокарты. В свою очередь, корпус радиатора и задняя панель, изготовленные из тончайшего металлического материала, обеспечивают потрясающий тон и усиливают мощность видеокарты. Пользователи могут настроить световой эффект RGB, чтобы предлагать персонализированные цвета и динамические продукты. Двойные настройки BIOS позволяют пользователям легко переключаться между беззвучным режимом и игровым режимом.
Особенности MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G LHR Assassin's Creed Special Edition: