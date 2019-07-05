MSI представила 3D-карты GeForce RTX 2060 Super, 2070 Super и 2080 Super

Компания MSI представила множество моделей видеокарт на основе новых GPU NVIDIA Super. 3D-карта GeForce RTX 2060 Super представлена в серии Gaming, Armor, Ventus и Aero ITX, а GeForce RTX 2070 Super и 2080 Super – сериях Gaming Trio и Ventus. Серия GeForce RTX 2070/2080 Super Gaming Trio характеризуется тремя вентиляторами TORX 3.0 в составе системы охлаждения Tri Frozr и Twin Frozr 7. GeForce RTX 2060 Super Gaming имеют меньший размер, подсветку Mystic Light и печатные платы с медными слоями увеличенной толщины.

Видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Armor получили систему охлаждения с двумя вентиляторами TORX 2.0, медный радиатор с никелированным основанием и тепловыми трубками, а также технологию Zero Frozr. GeForce RTX 2060/2070/2080 Super Ventus оснащаются той же системой охлаждения, но отличаются цветовым оформлением. Что до модели GeForce RTX 2060 Super Aero ITX, то она имеет длину всего 174 мм и производительность на уровне более крупных собратьев. Подробные технические характеристики видеокарт будут объявлены позже.