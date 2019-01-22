MSI представила GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z

Компания MSI официально анонсировала новую видеокарту MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z, которая является неким флагманом данного бренда. Оказалось, что компания MSI решила сделать упор не только на производительности устройства, но и на дизайне корпуса и прочих мелких преимуществах. Например, здесь очень яркая и привлекательная подсветка, которую можно настраивать в фирменном приложении и получать привлекательный внешний вид корпуса. И, конечно же, вы можете разгонять видеокарту, чтобы получить более высокую производительность в играх и программах. Для кого-то такая возможность будет действительно приятной, но пока что цену никто не назвал, а это важный фактор при оценке того или иного компонента для вашего компьютера.