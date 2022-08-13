MSI представила графическую карту Intel Arc A380 для ПК

Компания MSI представила свою видеокарту Intel Arc A380. Видеокарта не отличается от оригинальной версии, но поставляется в низкопрофильном форм-факторе.

MSI Arc A380 основана на SKU Alchemist ACM-G11 с 8 ядрами Xe с тактовой частотой 2000 МГц. TDP видеокарты составляет 75 Вт, требует блок питания мощностью 350 Вт и имеет один порт HDMI 2.0b и три порта DisplayPort 2.0 (с DSC). На борту 6 ГБ памяти GDDR6 со скоростью передачи данных 15,5 Гбит/с, обеспечивающей пропускную способность до 185 ГБ/с. Размеры карты следующие: 172 х 75 х 38 мм. Дизайн MSI Arc A380 предлагает черный кожух с двумя вентиляторами.

Видеокарта MSI Arc A380 будет поставляется в готовых игровых ПК компании.