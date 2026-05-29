MSI представила консоль Claw 8 EX AI Plus

Компания MSI представила новый портативный игровой ПК под названием Claw 8 — эта модель получила не мобильный процессор Intel Lunar Lake, как предшественники, а специализированный процессор для портативных устройств. MSI называет Claw 8 EX AI Plus «первым в мире» портативным ПК с новым Intel Arc G3 Extreme, который оснащён графическими ядрами Xe3 для запуска игр. Стоит отметить, что Acer Predator Atlas 8 и OneXPlayer 3 также должны выйти с этими процессорами, однако MSI может стать первой компанией, выпустившей устройство на рынок. Кроме того, стало известно, что модель Claw 8 EX AI Plus получила один слот NVMe M.2 SSD для игр и хранения данных, а также поддержку до 32 ГБ двухканальной LPDDR5x ОЗУ, хотя конкретные конфигурации памяти пока не раскрываются.

Дата выхода и цена тоже ещё не объявлены, но предыдущая консоль MSI Claw 8 AI Plus на старте стоила 1000 долларов, а это было ещё до бума цен на память. Известно, что новая MSI Claw 8 EX AI Plus оснащена 8-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920х1200 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Устройство также получило новый корпус с обновлёнными рукоятками для более комфортной игры во время длительных сессий, а также триггеры и стики с эффектом Холла для более точного управления в играх. Звучит как очень интересное устройство на самом деле, но стоит понимать, что стоимость у такой консоли может быть просто запредельная. Всё же 32 ГБ оперативной памяти сами по себе стоят около 400 долларов, как минимум.
