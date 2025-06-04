MSI представила крайне компактную RTX 5060

На текущий момент одиночные вентиляторы в бюджетных и среднебюджетных видеокартах — огромная редкость из-за высоких требований к теплоотводу. Тем не менее, MSI явно заинтересована в производстве компактных видеокарт, выпустив самую маленькую на данный момент версию RTX 5060. Речь идёт о GeForce RTX 5060 8G INSPIRE ITX — видеокарте с одним вентилятором и лаконичным кожухом в стиле INSPIRE. Эта серия появилась недавно, но уже предлагает ультракомпактный вариант длиной всего 145 мм и высотой 120 мм, идеально подходящий для сборок в ITX-корпусах. Кроме того, компания MSI решила возродить легендарный дизайн CYCLONE, впервые представленный ещё в 2009 году.

После долгого перерыва Циклон снова появился в модели RTX 4060, и теперь пришло время реализовать дизайн и в RTX 5060 8G CYCLONE OC. В отличие от большинства современных решений MSI, эта версия имеет открытый радиатор, один центральный вентилятор и две медные тепловые трубки по бокам. Длина карты составляет 161 мм, а высота — 125 мм, что делает её вполне совместимой с компактными корпусами. Обе карты ориентированы на компактные системы и пользователей, которым важен баланс между производительностью, габаритами и ценой. MSI, похоже, делает ставку на возвращение небольших, но эффективных видеокарт на массовый рынок, вопрос только в том, насколько эти решения на самом деле производительны. Ведь в конечном итоге компактность уходит на второй план, если RTX 5060 будет перегреваться из-за слишком компактной системы охлаждения.