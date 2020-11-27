MSI приостановила поставки видеокарт RTX 3000 SUPRIM

Странно, но оказалось, что были прекращены поставки новой серии видеокарт RTX 3080/3090 SUPRIM, вероятно, из-за возможных проблемы во время использования. Однако после анализа карт снова они снова начали поставляться в обычном режиме.Пользователь Reddit, который находился в списке предзаказавших RTX 3080 Suprim X, два дня назад заявил, что карты отозваны производителем. MSI указывает в заявлении, что это не отзыв партии, а только пауза. Теперь говорится, что с картами проблем нет и продажи/поставки возобновятся.

Вот что говорится в сообщении от MSI:

Чтобы обеспечить наилучшее качество нашей новой флагманской серии SUPRIM и предложить вам лучший игровой опыт, мы решили отложить доставку для проверки партии на наличие дефектов. Теперь мы уверены, что качество нашей продукции оптимальное и отгрузки возобновятся.