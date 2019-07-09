MSI работает над RX 5700 (XT) Mech и Gaming X

MSI работает над собственными версиями недавно выпущенных видеокарт Navi от AMD. Компания выпускает хорошо известные карты Mech и Gaming X. Согласно MSI, они должны быть выпущены в августе. Четыре различных модели Radeon RX 5700 XT выпущены в соответствии со слайдом MSI. Топовая модель - Gaming X со знаменитым кулером TwinFrozr. Ниже приводится Evoke OC. Ниже следует Mech OC с менее выполненным кулером TwinFrozr, с последним вариантом Air Boost.

Будет три версии RX 5700 с отсутствующим Evoke OC. С графическим процессором поставляются только видеокарты Gaming X, Mech OC и Air Boost. Они выйдут где-то в августе, но еще неизвестно, добьются ли они успеха.