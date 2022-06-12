MSI выпускает видеокарту GeForce RTX 3090 Ti Black Trio

Компания MSI выпускает видеокарту GeForce RTX 3090 Ti Black Trio. Видеокарта получила совершенной новый дизайн.

Модель получила фирменную систему охлаждения Tri-Frozr в полностью черной цветовой гамме. Серебряные кожухи заменены матово-черной текстурой в стиле линейки серии MSI Unify.

RTX 3090 Ti Black Trio имеет массивный радиатор с тепловыми трубками для охлаждения.

Есть три порта DisplayPort (v1.4a) и один разъем HDMI.

MSI GeForce RTX 3090 Ti Black Trio основана на графическом процессоре GA102, состоящую из 10752 ядер CUDA с тактовой частотой до 1860 МГц, 24 ГБ памяти GDDR6X с тактовой частотой 21 Гбит/с по 384-битной шине. Модель имеет 16-контактный разъем питания.

Цена на карту MSI GeForce RTX 3090 Ti Black Trio составляет около 1900 долларов.