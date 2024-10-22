МТС объявила старт предзаказа на складной смартфон HONOR Magic V3

Компания МТС открыла предзаказ на новый флагманский смартфон HONOR Magic V3 с ультратонким складным корпусом и технологиями искусственного интеллекта. Устройство будет доступно в двух цветах — черном и зеленом, с конфигурацией памяти 512 + 12 ГБ. Цена модели составит 189 990 рублей.Предзаказ будет доступен с 22 по 28 октября 2024 года. В этот период покупатели смогут получить бонусы: планшет HONOR Pad 9 5G, страховку экрана на шесть месяцев, бесплатную замену пленок на внутреннем и внешнем экранах, а также доступ к премиальной службе поддержки через горячую линию и Telegram.По данным МТС, рынок складных смартфонов демонстрирует рост: с января по сентябрь 2024 года в России было продано 61 тыс. устройств на сумму 6,2 млрд рублей, что на 12% больше по количеству и на 5% больше по выручке, чем за аналогичный период прошлого года. Представители компании отмечают, что интерес к складным устройствам продолжает расти, а HONOR Magic V3 может привлечь внимание покупателей благодаря своим техническим характеристикам и функциям искусственного интеллекта.