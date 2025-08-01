МТС открыла предзаказ на HUAWEI Pura 80 Ultra и Pro с подарками для первых покупателей

МТС объявила о старте предзаказа на новые смартфоны серии HUAWEI Pura 80 — HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro. Период предзаказа продлится с 1 по 8 августа 2025 года. Покупатели обеих моделей могут рассчитывать на подарок — смарт-часы HUAWEI WATCH GT 5 Pro и бесплатный год обслуживания HUAWEI Care+.Флагманская модель HUAWEI Pura 80 Ultra оснащена модулем камер с двумя телеобъективами и сверхбольшим сенсором, а также 1-дюймовой HDR-камерой. Модель поддерживает оптический зум 3,7x и 9,4x, а также портретный режим с 10-кратным увеличением. HUAWEI Pura 80 Pro получила камеру с регулируемой диафрагмой f/1.6-f/4.0, обеспечивающую качественную съёмку при недостаточном освещении.

Обе модели оснащены аккумуляторами ёмкостью 5,170 мАч и поддерживают быструю зарядку: проводную мощностью 100 Вт и беспроводную 80 Вт. Корпуса смартфонов защищает стекло Kunlun Glass второго поколения, отличающееся повышенной устойчивостью к повреждениям.МТС предлагает HUAWEI Pura 80 Ultra (16 ГБ + 512 ГБ) за 139,999 рублей, а HUAWEI Pura 80 Pro (12 ГБ + 512 ГБ) — за 89,999 рублей. Предусмотрена возможность оформления рассрочки на 24 месяца.