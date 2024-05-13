МТС открыла предзаказ на серию смартфонов Huawei Pura 70…

МТС объявила о старте предзаказа на линейку смартфонов Huawei Pura 70 за день до официального начала предзаказов в России. Клиенты, сделавшие предварительный заказ до 22 мая, получат в подарок беспроводные наушники Huawei Freebuds Pro 3 и год бесплатной связи от МТС.Перед стартом предзаказа, МТС представила главную новинку линейки - Huawei Pura 70 Ultra, а также умные часы Huawei Watch FIT 3 в своем флагманском магазине в Москве. Продажи смартфонов и умных часов начнутся с 23 мая. Серия Huawei Pura 70 доступна в МТС в розовом, белом и черных цветах. Модель Huawei Pura 70 Pro представлена в белом и черных вариантах, а флагман Huawei Pura 70 Ultra доступен для покупателей в черном цвете. Умные часы Huawei Watch FIT 3 представлены в черном, розовом, зеленом, белом и серебристом цветах.

Huawei Pura 70 12+256 ГБ – 69 999 рублей;

Huawei Pura 70 Pro 12+512 ГБ – 89 999 рублей;

Huawei Pura 70 Ultra 16+512 ГБ – 129 999 рублей;

Huawei Watch FIT 3 – 12 999 рублей (в черном, розовом, зеленом и белом цветах) и 14 990 рублей (в серебристом цвете с серым ремешком и белым кожаным ремешком).

Стоимость новинок в МТС:На смартфоны предоставляется рассрочка 0-0-24.