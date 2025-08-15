Mafia: The Old Country продалась тиражом 800 тысяч копий

Mafia: The Old Country вышла на PS5, Xbox Series X/S и GR всего неделю назад, и, по данным аналитической компании Sensor Tower, новая часть серии от Hangar 13 уже разошлась тиражом более 800 тысяч копий за первую неделю продаж. Цифра учитывает все платформы, при этом 48% экземпляров пришлось на PlayStation. «Сильные стартовые продажи подтверждают неизменную привлекательность франшизы Mafia и оправдывают выбор студии в пользу линейного, сюжетно-ориентированного проекта с кинематографичной подачей», — отметили в Sensor Tower. По их мнению, успех на PlayStation может быть связан с ориентацией платформы на одиночные игры с упором на историю. Hangar 13 также поделилась статистикой — за первую неделю игроки «убрали» более 185 миллионов противников и выпустили свыше 600 миллионов пуль.

Проект стартовал удачно, но ещё предстоит увидеть, смогут ли 2K и Hangar 13 сохранить темпы. Студия уже работает над добавлением востребованных функций — в ближайшее время появится режим «Свободная поездка» по карте, а в последующие месяцы бесплатно для всех игроков выйдут новые активности и элементы геймплея. При этом стоит отметить, что на самом деле пользователи и фанаты франшизы встретили новинку не очень тепло — на данный момент оценки не очень хорошие, хотя разработчики явно работают в этом направлении и активно улучшают свой продукт. Но, в любом случае, для тайтла такого уровня результаты просто потрясающие — особенно если учесть полное отсутствие мультиплеера.