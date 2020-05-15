Magic Keyboard быстро разряжает iPad

Эксперты в сети достаточно давно спорят о том, что клавиатура Magic Keyboard «ест» больше заряда батареи, чем другие устройства, которые созданы специально для данного планшета. Однако вскоре появилась информация, что это это не какой-то миф, а реальная ситуация. Клавиатура при включенном режиме без использования дополнительных компонентов или команд весьма сильно потребляет заряд батареи, доходит до 25% заряда всего за два часа. Согласитесь, за такие деньги устройство слишком уж быстро разряжает планшет, который при этом еще и ничего не делает. Вероятно, проблема в прошивке, которая слишком часто запрашивает данные с планшета. Но пока что спешить с покупкой данной клавиатуры мы бы вам не советовали, так как слишком быстро заряд уходит.

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