Разработчик вредоносных программ Malwarebytes разработала собственный VPN. Компания предлагает лучшее в своем классе шифрование без ущерба для производительности. Конфиденциальность обеспечивается благодаря 256 битному шифрованию.

Разработчик предлагает три пакета VPN: традиционный, свободный и премиум.

Интерфейс программы очень простой и удобный. Malwarebytes VPN показывают подробную информацию, включена ли VPN, какое местоположение сервера выбрано. Программа маскирует ваш IP-адрес в сети. Мошенники используют всевозможные ухищрения с которыми без труда справиться Malwarebytes VPN. Стоимость премиум пакета составляет 89,99 долларов.