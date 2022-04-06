Маршрутизатор Redmi AX6000 официально представлен в Китае

Redmi официально представила новый маршрутизатор Redmi AX6000 в Китае. Запуск этого маршрутизатора произошел всего через несколько дней после запуска маршрутизатора Redmi AX5400 в Китае. Похоже, что AX6000 был выпущен компанией как преемник AX3000, выпущенного в прошлом году.

Маршрутизатор Redmi AX6000 имеет дизайн с восемью потоками данных и поддерживает полосу пропускания 160 МГц и скорость беспроводной связи 6000 мегабит. По сравнению с AX3000 он предлагает вдвое большую скорость, а дальность действия увеличена на 40 процентов. Запуск Redmi AX6000 также знаменует собой первый маршрутизатор бренда Redmi с 8-канальным усилителем сигнала. Маршрутизатор работает на четырехъядерном процессоре MediaTek Filogic 830 с частотой одного ядра 2 ГГц. Он имеет 512 ГБ оперативной памяти и поддерживает подключение до 248 устройств одновременно. Есть четыре адаптивных сетевых порта, а также поддерживается агрегация портов LAN, а также можно настроить сеть как порт IPTV. Подобно другим продуктам Xiaomi и Redmi, его можно легко настроить и управлять им через мобильное приложение.