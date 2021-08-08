Marvel's Guardians of the Galaxy демонстрирует главного злодея

На мероприятии E3 2021, Square Enix и Eidos Montreal представили Marvel's Guardians of the Galaxy. Предыдущие трейлеры демонстрировали нам игровых персонажей, но известно, что играть вы будете за Звездного Лорда (Питер Квилл), но сможете контролировать и других персонажей. Новый трейлер показывает нам главного злодея, леди Hellbender.

Отправляйтесь бороздить космос вместе со Стражами Галактики Marvel. В этом приключенческом боевике вы попробуете себя в роли Звездного Лорда – возглавите причудливую команду, от которой зависит судьба Галактики!

Marvel's Guardians of the Galaxy выйдет 26 октября на ПК, Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS5 и Nintendo Switch.

Комментарии и отзывы Marvel's Guardians of the Galaxy
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