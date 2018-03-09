Marvell выпускает приемопередатчик 400GbE Ethernet

Marvell объявила о выпуске 88X7120, последнего предложения в своем семействе Alaska высокоскоростных приемопередатчиков физического уровня (PHY), предназначенных для повышения пропускной способности и производительности в центрах обработки данных.Новый приемопередатчик предназначен для передачи данных со скоростью 25GbE (Gigabit Ethernet) и 100GbE до 50GbE, 200GbE и 400GbE, поскольку новые приложения, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, продолжают управлять экспоненциальной обработкой и требованиями к пропускной способности ввода-вывода.