Маска для лица Zephyr от компании Razer

Компания Razer официально выпустила маску для лица Razer Zephyr, оснащенной фильтрами класса N95, RGB, прозрачным пластиком для рта и многим другим. Razer предоставила стартовый комплект, предлагающий маску Zephyr с дополнительными фильтрами по сниженной цене в 149 долларов.

Вдохните будущее с Razer Zephyr - отмеченной наградами концепцией, которая стала реальностью. Будьте в безопасности со сменными фильтрами класса N95 для ежедневной защиты. Оставайтесь социальными с его прозрачным дизайном для четкой видимости лица. Сохраняйте экологичность благодаря своей многоразовой конструкции для долгосрочного использования. Razer Zephyr не является медицинским устройством, респиратором, хирургической маской или средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и не предназначен для использования в медицинских или клинических условиях. Он не тестируется против вируса COVID-19, но предлагает те же функциональные возможности и адекватную защиту благодаря своему рейтингу BFE 99%.