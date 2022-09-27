Материнские платы для AMD Ryzen 7000 оказались слишком дорогими

Буквально вчера журналисты начали публиковать обзоры процессоров AMD Ryzen 7000, которые недавно только были официально анонсированы производителем. И хотя обзоры получились достаточно противоречивыми, это действительно мощный апгрейд по сравнению с прошлыми поколениями. Например, компания отказалась от привычных процессоров с «ножками», так что теперь в ход пошел сокет AM5, который отлично справляется с поставленной задачей, но требует новые материнские платы. И вот здесь возникают первые проблемы — дело в том, что хотя сами процессоры AMD Ryzen 7000 относительно недорогие, но цены на материнские платы для них просто космические. Это на самом деле проблема, так как ко всему прочему они ещё и на оперативной памяти DDR5, которая стоит безумных денег.

Получается, что пользователь может купить за адекватные деньги процессор нового поколения, но при этом у него нет возможности потом за доступные средства приобрести себе платформу для этого процессора. Например, процессор стоит 500 долларов, материнская плата к нему может достигать отметки в 350-450 долларов, плюс комплект памяти DDR5 стоит ровно вдвое дороже, чем комплект DDR4. И в итоге получается, что собрать компьютер на новой платформе достаточно дорогое удовольствие, плюс не сразу компоненты, которые вас интересуют, будут продаваться в магазинах. Так что придется немного подождать, чтобы получить новое поколение и при этом не потратить уйму денег, хотя, вероятно, ждать придётся несколько месяцев.
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