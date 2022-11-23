Материнские платы на Intel B760 представят 3 января

Почти всегда на момент запуска процессоров нового поколения пользователи жалуются на то, что материнские платы под свежую платформу стоят слишком много и пользователь просто не может собрать систему за адекватные деньги. Безусловно, это огорчает, но в компании Intel решили ситуацию исправить, пусть и не сразу — производитель договорился с компаниями-партнёрами, что материнские платы на чипсете Intel B760 будут представлены 3 января, а в продажу отправятся чуть позже — примерно 10 января. Это очень хорошие новости для тех, кто планировал собрать доступный компьютер и получить от него как можно больше производительности, но при этом не переплачивать за флагманский чип и дорогой чипсет для его разгона. Это на самом деле очень важный момент.

Стоит сразу предупредить, что мы бы не ждали совсем уж доступных материнских плат на чипсете Intel B760, так как они созданы под новое поколение процессоров и производителю просто нет смысла делать материнские платы бюджетного уровня. Другое дело, что некоторым пользователям хочется собрать очень доступную систему на новом поколении чипов — они ждут с нетерпением более доступных вариантов процессоров, а также материнских плат бюджетного сегмента. И вот для них новости не самые приятные, так как на самом деле производитель не планирует запускать бюджетных плат, они будут скорее представителями среднего уровня. Но это уже лучше, так как ранее платы были представлены только на Z-чипсете и стоили огромных денег.
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