Разработчик Piranha Games, объявила о переносе MechWarrior 5 Mercenaries на весну следующего года. Компания намерена улучшить новое расширение "Heroes of the Inner Sphere" и выпустить консольную версию.

В конечном итоге, MechWarrior 5 Mercenaries будет доступна на ПК и Xbox One, Series S и X. Кроме того, MechWarrior получит расширенный выпуск на игровых площадках Steam, GoG, EGS, Microsoft Store и XBox, что позволит расширить аудиторию и привлечь внимание франшизе MechWarrior.