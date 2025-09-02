MediaTek Dimensity 9500 будет на голову выше конкурентов

До официальной презентации флагманского чипа MediaTek Dimensity 9500 остаётся меньше трёх недель, и, как обычно в таких случаях, в сеть начинают просачиваться всё новые подробности о его характеристиках. По данным известного инсайдера, новинка окажется на голову выше Dimensity 9400 и Dimensity 9400+, получив серьёзные улучшения во всех ключевых направлениях. Архитектура процессорных ядер сохранит знакомую схему «1 + 3 + 4», но с заметным ростом частот. Старшее ядро Travis будет работать на частоте 4,21 ГГц, три ядра Alto — на 3,50 ГГц, а четыре энергоэффективных ядра Gelas — на 2,70 ГГц. За графику отвечает 12-ядерный ускоритель ARM Mali-G1 Ultra с частотой 1,0 ГГц.

По слухам, он построен на новой микроархитектуре, что обеспечит более высокую производительность в трассировке лучей и снизит энергопотребление. Объём кеш-памяти L3 увеличен до 16 МБ против 12 МБ у Dimensity 9400 и 9400+, а SLC по-прежнему составляет 10 МБ. Впервые в истории MediaTek флагманский процессор получит поддержку ARM Scalable Matrix Extension, что позволит эффективнее справляться со сложными вычислительными нагрузками и повысит производительность как в одноядерных, так и в многоядерных задачах. Новый NPU 9.0, по данным источников, обеспечивает до 100 TOPS, а сам чипсет поддерживает оперативную память LPDDR5X в четырёхканальном режиме с пропускной способностью 10667 МГц, а также накопители UFS 4.1 с четырьмя линиями передачи данных. Все эти улучшения выводят Dimensity 9500 на новый уровень.