MediaTek Dimensity 9500 будет на голову выше конкурентов

По слухам, он построен на новой микроархитектуре, что обеспечит более высокую производительность в трассировке лучей и снизит энергопотребление. Объём кеш-памяти L3 увеличен до 16 МБ против 12 МБ у Dimensity 9400 и 9400+, а SLC по-прежнему составляет 10 МБ. Впервые в истории MediaTek флагманский процессор получит поддержку ARM Scalable Matrix Extension, что позволит эффективнее справляться со сложными вычислительными нагрузками и повысит производительность как в одноядерных, так и в многоядерных задачах. Новый NPU 9.0, по данным источников, обеспечивает до 100 TOPS, а сам чипсет поддерживает оперативную память LPDDR5X в четырёхканальном режиме с пропускной способностью 10667 МГц, а также накопители UFS 4.1 с четырьмя линиями передачи данных. Все эти улучшения выводят Dimensity 9500 на новый уровень.