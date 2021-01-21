MediaTek анонсировала 6-нм чипсеты Dimensity 1100 и 1200

Компания MediaTek анонсировала два набора микросхем Dimensity 5G. Они оснащены обновленным ядром ARM Cortex-A78 и построены по более новому 6-нм техпроцессу TSMC.

Новые микросхемы получили название - Dimensity 1100 и Dimensity 1200 5G. Эти чипсеты для смартфонов построены по 6-нм техпроцессу TSMC по сравнению с 7-нм у Dimensity 1000+. Оба чипсета имеют общие функции, такие как MediaTek APU 3.0 для вычислений искусственного интеллекта, игровая техническая поддержка MediaTek HyperEngine 3.0, параллелизм вызовов и данных 5G, мультисенсорное усиление, трассировка лучей в играх и приложениях AR и энергосбережение в супер-точках доступа. Процессоры Dimensity 1100 и 1200 поддерживают отображение до QHD с частотой обновления 90 Гц. Однако для FHD + D1200 имеет частоту обновления до 168 Гц, тогда как D1100 ограничен частотой обновления 144 Гц.

Для воспроизведения видео они поддерживают HDR10 +, кодирование AV1 с аппаратным ускорением. А для аудио есть поддержка настоящего беспроводного стереозвука со сверхнизкой задержкой, кодирование LC3 для высококачественного звука, потоковую передачу с меньшей задержкой для наушников TWS.
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