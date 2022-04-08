MediaTek анонсировала чипсет Dimensity 1300

Сегодня MediaTek анонсировала чипсет Dimensity 1300, который, как ожидается, дебютирует на OnePlus Nord 2T и OnePlus Nord 3. Чип, построенный по 6-нм техпроцессу TSMC, оснащен восьмиядерным процессором с четырьмя ядрами Cortex-A78 (одно ядро Ultra с частотой до 3 ГГц и три Super с частотой до 2,6 ГГц) и четырьмя эффективными ядрами Cortex-A55 с масштабированием до 2 ГГц. Графический процессор — 9-ядерный Arm Mali-G77 MC9.

Dimensity 1300 поддерживает дисплеи с частотой до 168 Гц и разрешением до FullHD+ или 2520x1080 пикселей. Его можно объединить с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x со скоростью 4266 Мбит/с. Dimensity 1300 поддерживает хранилище типа UFS 3.1. Чипсет поддерживает камеры с разрешением до 200 МП и может снимать видео в портретном режиме и видео 4K HDR. Есть аппаратное ускорение декодирования AV1 для более быстрой потоковой передачи 4K. Dimensity 1300 должен обеспечивать производительность на уровне самого мощного чипа Qualcomm 7-й серии, Snapdragon 778G.