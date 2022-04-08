MediaTek анонсировала чипсет Dimensity 1300

Dimensity 1300 поддерживает дисплеи с частотой до 168 Гц и разрешением до FullHD+ или 2520x1080 пикселей. Его можно объединить с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x со скоростью 4266 Мбит/с. Dimensity 1300 поддерживает хранилище типа UFS 3.1. Чипсет поддерживает камеры с разрешением до 200 МП и может снимать видео в портретном режиме и видео 4K HDR. Есть аппаратное ускорение декодирования AV1 для более быстрой потоковой передачи 4K. Dimensity 1300 должен обеспечивать производительность на уровне самого мощного чипа Qualcomm 7-й серии, Snapdragon 778G.