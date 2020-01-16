MediaTek анонсировала процессоры Helio G70 и Helio G70T

Компания MediaTek представила два новых процессора с названиями Helio G70 и Helio G70T.

Процессоры построены по 12 нм техпроцессу FinFET и имеют восемь ядер. За производительность ядра отвечает Cortex-A75, а за энергоэффективность Cortex-A55. А вот за графический ускоритель отвечает процессор Mali-G52 2EEMC2.

Новые процессоры также получили поддержку некоторых камер с разрешением до 48 Мп и экран с разрешением FHD+. Новинки будут работать в паре с 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x и с фирменной технологий HyperEngine. Новые устройства с новыми процессорами MediaTek должны выйти к весне 2020 года.