MediaTek готовит чипы с 5G

Компания MediaTek официально заявила о том, что к 2020 году планирует продать более 60 миллионов процессоров с поддержкой 5G. И в это весьма можно поверить, ведь на текущий момент процессоры конкурента стоят очень дорого и их никто особо не желает покупать для смартфонов среднего или начального класса. А у MediaTek процессоры очень даже доступные, они справляются с поставленными задачами и для производителей, которые хотят перейти на пятое поколение сотовых сетей это реальная возможность получить крутой продукт за вменяемые деньги. Вопрос только в том, когда эта технология будет необходима пользователям, ведь сейчас даже 4G не во всех городах работает, что уж говорить о пятом поколении. Будет ли смысл в смартфоне с таким чипом или нет?