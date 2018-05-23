MediaTek показала Helio P22

Компания MediaTek показала новый процессор Helio P22, который обладает высокой производительностью и поддерживает соотношение сторон 20:9. Это важный момент, так как многим пользователям интересно как дальше будут развиваться смартфоны — вот вам и ответ. Думаю, китайские смартфоны скоро перейдут на новый процессор и будут во всю рекламировать свои преимущества в виде таких вот крутых дисплеев. Не могу утверждать, что именно эта модель процессора покорит рынок, но мне кажется, что фанатов у железки будет предостаточно. Осталось только подождать, когда новинку будут использовать в современных решениях, а потом уже можно будет тестировать в бенчмарках и проверять настолько модель подходит под современные требования. Мне кажется, что будущие флагманы получат именно эту модель процессора, при том совсем скоро.