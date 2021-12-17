MediaTek представил чип Dimensity 8000

На сегодняшней пресс-конференции MediaTek подтвердил, что долгожданный чипсет Dimensity 9000 будет использоваться в телефонах Oppo Find X4 и Redmi K50. На этом же мероприятии компания также представила новый чип Dimensity 8000, который будет более дешевой альтернативой.

Этот чип будет построен по 5-нм техпроцессу TSMC вместо ультрасовременного 4-нм техпроцесса. Тем не менее, он предложит хорошее обновление по сравнению с серией Dimensity 1000, в большинстве из которых вместо этого использовался 6-нм узел. Интересно то, что чип Dimensity 8000 будет использовать более старые конструкции ARMv8 с четырьмя ядрами ЦП Cortex-A78 (2,75 ГГц) и четырьмя ядрами A55 (2,0 ГГц) вместо нового A710 / A510, используемого в 9000. Еще более интересно то, что более старый ядра будут работать в паре с новым графическим процессором Mali-G510 MC6. G510 вдвое быстрее и на 22% энергоэффективнее, чем предыдущее поколение графических процессоров ARM.

Этот мощный, но эффективный графический процессор может сделать его популярным чипсетом для среднего класса. Сообщается, что Redmi и Realme уже заинтересованы в нем. Чипсет поддерживает дисплеи с частотой 168 Гц при разрешении 1080p + и 120 Гц при разрешении 1440p +. Что касается памяти, его можно подключить к LPDDR5 и UFS 3.1.