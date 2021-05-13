MediaTek представила Dimensity 900 - мощнейший мобильный процессор

Сегодня MediaTek официально анонсировала новый чипсет Dimensity 900 5G — данный мобильный процессор является новейшим представителем линейки Dimensity 5G и построен на высокопроизводительном 6-нанометровом технологическом процессе. Согласно официальному сообщению производителя, новый Dimensity 900 5G поставляется с поддержкой стандарта Wi-Fi 6, а также с высокой частотой обновления 120 Гц для дисплеев. Кроме того, процессор также поддерживает 108-мегапиксельную основную камеру. Кроме того, представитель компании заявил, что поддержка 5G и Wi-Fi 6 позволяет пользователям максимально раскрыть возможности своих устройств благодаря сверхбыстрому и надежному подключению к сети.

Стоит отметить, что чипсет MediaTek Dimensity 900 также поддерживает память PDDR5 и встроенный накопитель UFS 3.1, а также поставляется со встроенным графическим процессором Mali G68 MC4 и независимым блоком обработки AI (искусственного интеллекта). Примечательно, что новый блок обработки AI в чипе рекламируется как чрезвычайно энергоэффективный и может поддерживать широкий спектр приложений AI, а также 4K HDR. К сожалению, помимо рекламных сообщений и маркетинговых постеров производитель ничего дополнительно не предоставил. Возможно, в ближайшем времени появятся официальные тесты данного процессора, но на текущий момент такой информации у нас нет. А без реальных тестов говорить о возможностях процессора было бы как минимум странно.