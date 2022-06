MediaTek представила Dimensity 9000 Plus

Вскоре после того, как Snapdragon 8 Plus Gen 1 был официально представлен, MediaTek решила сэкономить драгоценное время и приступить к запуску Dimensity 9000 Plus. Чуть более мощная версия Dimensity 9000 может похвастаться улучшенными процессором и графическим процессором, которые в свою очередь приводят к повышению общей производительности. Как и Dimensity 9000, Dimensity 9000 Plus построен на 4-нм архитектуре TSMC, поэтому смартфоны с новым процессором увидят улучшения в энергоэффективности. В новейшем чипе присутствует восемь ядер, при этом Cortex-X2 демонстрирует увеличение тактовой частоты. Однако остальные ядра работают на той же частоте, что и в оригинальном процессоре прошлого года.

Согласно MediaTek, новый чип предлагает 5-процентное увеличение производительности процессора, а графический процессор обеспечивает 10-процентный прирост по сравнению с Dimensity 9000. Это улучшение сразу означает, что Dimensity 9000 Plus уже быстрее, чем Snapdragon 8 Gen 1, поэтому он еще неизвестно, насколько хорошо он конкурирует с Snapdragon 8 Plus Gen 1. Другие характеристики Dimensity 9000 Plus остаются неизменными по сравнению с Dimensity 9000, в том числе максимальная скорость нисходящей линии связи модема 5G 7 Гбит/сек. Также имеется поддержка LPDDR5X со скоростью до 7500 Мбит/сек, а интеллектуальный APU пятого поколения 590 обеспечивает в четыре раза большую энергоэффективность по сравнению с версией предыдущего поколения.