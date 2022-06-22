MediaTek представила Dimensity 9000 Plus

Вскоре после того, как Snapdragon 8 Plus Gen 1 был официально представлен, MediaTek решила сэкономить драгоценное время и приступить к запуску Dimensity 9000 Plus. Чуть более мощная версия Dimensity 9000 может похвастаться улучшенными процессором и графическим процессором, которые в свою очередь приводят к повышению общей производительности. Как и Dimensity 9000, Dimensity 9000 Plus построен на 4-нм архитектуре TSMC, поэтому смартфоны с новым процессором увидят улучшения в энергоэффективности. В новейшем чипе присутствует восемь ядер, при этом Cortex-X2 демонстрирует увеличение тактовой частоты. Однако остальные ядра работают на той же частоте, что и в оригинальном процессоре прошлого года.

Согласно MediaTek, новый чип предлагает 5-процентное увеличение производительности процессора, а графический процессор обеспечивает 10-процентный прирост по сравнению с Dimensity 9000. Это улучшение сразу означает, что Dimensity 9000 Plus уже быстрее, чем Snapdragon 8 Gen 1, поэтому он еще неизвестно, насколько хорошо он конкурирует с Snapdragon 8 Plus Gen 1. Другие характеристики Dimensity 9000 Plus остаются неизменными по сравнению с Dimensity 9000, в том числе максимальная скорость нисходящей линии связи модема 5G 7 Гбит/сек. Также имеется поддержка LPDDR5X со скоростью до 7500 Мбит/сек, а интеллектуальный APU пятого поколения 590 обеспечивает в четыре раза большую энергоэффективность по сравнению с версией предыдущего поколения.
Новые процессоры Intel можно разгонять на B-чипсете…
Процессоры Intel Non-K (без разгона по множителю) для настольных ПК 12-го поколения являются одними из лу…
Snapdragon 8cx Gen 3 на 55% слабее решения Apple…
Qualcomm не торопилась, внедряя свой флагманский процессор для ноутбуков на базе ARM Snapdragon 8cx Gen 3…
Мобильные процессоры AMD Mendocino могут появится в четверто…
В сети появилось название Athlon Gold 7220U, отсылающее к одной из грядущих новинок от AMD. По некоторым …
Samsung Electronics будет производить чипсет Tensor второго …
Новый отчет говорит о том, что литейные компании Samsung Electronics в текущем месяце начнут производить …
Asus ROG Phone 6 и Realme GT 2 Master Explorer Edition будут…
Компания Qualcomm объявила о выпуске нового процессора Snapdragon 8+ Gen 1 с некоторыми улучшениями в про…
Процессор AMD Ryzen 7000 с 16 ядрами может достигать тактово…
Во время выступления на Computex 2022 компания AMD продемонстрировала возможности своих процессоров Ryzen…
Intel представила процессор Meteor Lake 14-го поколения с вк…
Исполнительный вице-президент и генеральный директор Intel Client Computing Group Мишель Джонстон Холтхау…
В AIDA64 добавлена поддержка процессоров Intel Alder Lake-X …
Уже довольно длительное время на рынке процессоров HEDT-сегмента доминирует компания AMD. Но появились сл…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor