MediaTek представила новый чип Helio G85 с разогнанным графическим процессором

MediaTek Helio G85 новый чип компании, предлагающий игровую производительность благодаря восьмиядерному процессору. Два ядра Arm Cortex-72 с частотой до 2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц. В дополнении к нему, игровую производительность обеспечивает разогнанный до 1 ГГц графический процессор Arm Mali-G52.

Помимо игровой производительности, чип MediaTek Helio G85 может поддерживать несколько камер до 48 мегапикселей. Подключения: 4G LTE и Wi-Fi 5, а также переключение между соединениями LTE и Wi-Fi с минимальной задержкой. Новый чип MediaTek Helio G85 уже начал оборудоваться на новых смартфонах.